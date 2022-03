Mariana Mota: "Si quienes ocultaron los cuerpos dijeran dónde los ocultaron, esto se resolvería rápidamente"

Este jueves se va a comenzar a excavar en un edificio del Correo en Cuidad Vieja que, durante la dictadura, fue un estacionamiento del Palacio Estévez donde funcionaba la presidencia de la República. En los años '90, un sanitario haciendo un trabajo en el edificio dice haber encontrado restos humanos, haberse asustado y hacer su trabajo de sanitaria dejando esos restos cubiertos en el piso del sótano.

Años más adelante, contó este suceso el arzobispo Sturla. El caso tuvo avances, con unas reuniones de la Secretaria de Seguimiento de Derechos Humanos para el pasado reciente con la detección del Correo. Se fue al lugar, pero nunca se excavó.

La excavación en busca de restos óseos de un desaparecido

Es una expectativa relativa. No es un escenario represivo como los otros escenarios en los que se está trabajando. Es nuestro deber ir verificando las hipótesis en la medida de lo posible. En este caso es posible, porque hay precisión y el testimonio es directo. El trabajo se va a llevar adelante por el equipo antropológico que trabaja en Búsqueda. Es un espacio reducido. Hay que levantar el piso y se va a ir descubriendo levantando el terreno palmo a palmo. La institución es estatal. Es el Estado el que está trabajando en la búsqueda de los desaparecidos. Los antropólogos son funcionarios de la institución contratados. Todo está en el marco de una medida cautelar judicial. En caso de que hubiera algún tipo de restos, se convoca de forma inmediata al poder judicial para que verifique y continúe en la órbita judicial. El trabajo de los antropólogos es técnico donde tienen sus etapas y formas de actuación. Es importante la cautela para que no haya personas extrañas que puedan alterar el espacio de trabajo. La desconfianza que tenga el informante de la actuación no deberían existir en tanto y en cuanto la institución recibe la información. Él fue al lugar más de una vez. Señaló el lugar sin ningún tipo de dudas. No es un lugar tan amplio donde pueda haber posibilidad de errar en cuanto a la información. Cuando se logre encontrar lo que él informa que esta, los antropólogos van a convocar para que se vea esto. Pero en realidad siempre se trabaja de forma reservada. Eso no es parte de lo que estamos trabajando (la información que dio sobre haber visto un calabozo y símbolos vinculados a la política).

Proceso luego de que llega la denuncia

Tengamos en cuéntalo que ha pasado en la historia. Tomamos la actividad en 2019, luego de un trabajo desarrollado con otros equipos, donde se ha ido recibiendo información. Esa información ha guiado el trabajo en otros lugares. El punto de tantos años de estar buscando focaliza que no tenemos la información de quienes cometieron esto, por lo menos quienes los enterraron. Si quienes ocultaron los cuerpos dijeran dónde los ocultaron, esto se resolvería rápidamente. El problema es que tenemos información indirecta y difusa. Entonces, hay que verificar y chequear. Recibimos información de todo tipo. Si fuéramos a todos los lugares que nos dicen, estaríamos dando vuelta un montón de espacios. Genera una destrucción, recursos y después puede ser que no haya nada y hay que tapar el espacio. Entonces, para poder trabajar con seriedad, hay que ver quién lo aporta, qué vinculo tiene, cuál otra persona puede aportar lo mismo, en qué fecha temporal ocurrió. Es hacer un contexto histórico para desarrollar un línea de investigación, para llegar luego a decir que es un lugar de búsqueda.

Declaraciones de López Mazz sobre la "Operación Zanahoria"

En el SMA, es una unidad compleja militar, está ubicado el galpón donde tenían a las personas detenidas. Y ese dato que menciona lo conocemos, nos lo ha transmitido. Está dentro de los elementos para verificar y veremos como lo abordaremos. Hay lugares que siguen estando cautelados, específicamente los polvorines porque vamos aplicar la técnica del georradar en los próximos días. En el galpón aún no. Informaciones sobre galpones hubo y se investigó. En un lugar sí se excavo y no había nada. La técnica del georradar tampoco es definitoria. La anomalía la detecta pero no define. Peor aún, puede haber restos y que no los detecte. Podemos considerar lo que planteaba López Mazz. Queda cautelado hasta que terminemos de hacer. Ahora se cautela a plazo y se renueva, antes se cautelaba sin plazo. Las hipótesis sobre lo que pasó de los restos siguen abiertas. La existencia o no de la Operación Zanahoria está en el escenario. No descartamos ninguna hipótesis. Buscamos restos o evidencia de la Operación Zanahoria. No podemos descartar nada. Esa información que plantea está dentro de una hipótesis, que requiere de una serie de elementos que puedan indicar que esa acción ocurrió. Los espacios de dirección de cada unidad de jerarcas militares son específicos y tienen determinadas reglas. Hay que ver si esto realmente fue posible. Y hay que tener en cuenta que esto es una situación anómala. En la medida que uno habla con militares de diferentes tiempos, ninguno se vincula directamente. Los propios militares retirados hoy día lo dicen “era algo de algunas personas que hicieron una cosa fuera de lugar”. En definitiva no es algo que estuviera en la estructura misma del terrorismo de Estado. Sin perjuicio de eso, nosotros buscamos cualquiera de las hipótesis y desarrollamos el trabajo para encontrarlos.

La comprobación de información que es falsa de manera intencional

No comprobarla, pero uno se puede dar cuenta. A veces viene alguien que dice que de ese lado no vamos a encontrar nada y que busquemos en otra punta. Es un intento de sacarte del espacio. Alguna información más se ha podido recabar y estamos yendo por eso. Quedaron espacios sin completar y de la misma manera que se ha trabajo y de encontró a Bleier, esa es la tónica de trabajo que se está desarrollando. Ahora se ha vuelto a la zona donde se dijo que estaba María Claudia. Se excavó, se encontró algunas fosas, no se la encontró. Se está trabajando en esa zona ahora.

La ejecución de la “Operación Zanahoria” en la dictadura

Nosotros buscamos los detenidos de los desaparecidos. La ley dice que el hallazgo de sus restos o la información de las circunstancia de su desaparición. Se dijo que todos los restos habían sido incinerados, pero se encontraron restos. Hubieron restos, entonces busquémoslos. Un militar sostiene esto de la exhumación de los cadáveres, menos el cuerpo de María Claudia. Puede haber existido y puede haber restos. Si hay evidencia de la operación también es una explicación hacia las familias. Trabajamos con un equipo de antropólogos que la mayoría viene de aquella época. Yo no le quito merito a López Mazz, pero también trabajo con un equipo profesional. La información que dio López Mazz yo no la tenía.

El trabajo de excavación

Llevará poco tiempo, alrededor de unos 10 días hábiles. Primero hay que definir si son restos humanos y luego hacer estudios para ver las características de los restos y los estudios científicos para sacar ADN. No estamos buscando uno en específico.

Los libros de vuelo incautados a la fuerza aérea

Hemos encontrado información que nos ha permitido iniciar líneas de investigación, nos permiten verificar la existencia de vuelos. Se identifican los lugares de destino, el tiempo que ocurrió el vuelo y la tripulación, los pilotos. La razón del vuelo no está necesariamente especificada y puede ser enmascarada. No son todos los libros de vuelos, sino que de algunos grupos de trabajo. Hay otros que faltan. Tenemos años ‘77, ‘78. Nos falta ’76. En una declaración judicial, cuando se le preguntó a un militar sobre los libros de vuelo a un militar nos dijo que “deben estar en el Museo Aeronáutico. Sé que hubo un incendio, pero no sé qué pasó”. Nos llevó a pedir un allanamiento y ahí estaban. Estamos buscando otras personas que puedan aportan información y no tengan compromiso con las misiones desarrolladas. Lo que queremos que nos digan son lugares de búsqueda y excluir la cuestión de la responsabilidad o no en las acciones, no es nuestra competencia. Eso también puede frenar la información. Nosotros vamos por eso y el resto lo tiene que determinar la justicia.

Los archivos militares sobre la dictadura

Se han encontrado archivos, el punto es que no se han encontrado por una búsqueda proactiva del Estado. Las Fuerzas Armadas al igual que otros organismos del Estado documentan sus acciones. No tenemos esperanza de que esté documentado dónde fueron enterrados los desaparecidos, pero las operaciones que llevaron a la detención y luego que derivó en la desaparición de estas personas sí nos podría arrojar un poco de luz. Los archivos operacionales de la OCOA serían interesantes para analizar, pero no sabemos dónde están. Creemos que existen. No es una creencia ingenua, hay información que dicen que esos archivos existen. Lo que tenemos que hacer es buscarlos. Hemos sugerido que pudiera existir un equipo independiente, técnico, que haga una búsqueda sistemática.

La denegación del pedido de acceso a la información del Archivo Castiglioni

Lo vi en prensa pero no entiendo la razón por la negativa. La negativa debe haber tenido alguna razón, pero la desconozco. La verdad que no sé, no tengo idea. Lo ideal es que los archivos todos sean de amplio acceso. Es algo que nos compete a todos. Desconozco cuales fueron los fundamentos.

Las propuestas para dar beneficios a presos de Domingo Arena