Mariana Wainstein defendió la creación de la ANUA: "Nada de lo que hay va desaparecer"

Desde que se publicó el texto de la Rendición de Cuentas días atrás, el sector del cine y el audiovisual nacional se ha visto sacudido por un artículo que propone transformar al Instituto del Cine y el Audiovisual Uruguayo (ICAU) en la Agencia Nacional Uruguay Audiovisual (ANUA). "Es un cambio que lo principal a destacar es que esa institución unificará todo lo que se hace en materia de cine y audiovisual en diferentes ministerios e instituciones", indicó la directora de Cultura del MEC.

Con este proyecto, se derogarían la mayoría de los artículos de la Ley de Cine de 2008, que creó al ICAU y al Fondo de Fomento, para darle paso a una nueva institucionalidad que, según el Poder Ejecutivo “protege y ayuda al desarrollo del cine nacional”.

La creación de la Agencia Nacional Uruguay Audiovisual

El hecho de que el Instituto Nacional del Cine y Audiovisual se transforme en una agencia es un cambio que lo principal a destacar es que esa institución unificará todo lo que se hace en materia de cine y audiovisual en diferentes ministerios y diferentes instituciones desde Uruguay21 hasta el Ministerio de Industria y ni que hablar del Ministerio de Educación y Cultura. Todo estará unificado en una institución. La agencia será un interlocutor dentro y fuera del país para mejorar en este tema que es el objetivo; que lo que tenemos mejore.

Se intentó trabajar unidos. De hecho, hay una mesa de autoridades del PUA (Programa Uruguay Visual) justo hoy hay un reunión importante donde están presentes todas las autoridades, lo que se quiere hacer es no duplicar esfuerzos, un lugar que centralice todo y que tenga todo el apoyo de los implicados, pero lo más eficiente es lo que se usa en el mundo es generar los interlocutores, generar una agencia o instituto, tenemos ejemplos como países Chile, Colombia que tienen instituciones dedicadas al cine.

En nuestro país hay 10 llamados a la vez. En determinado momento pensé que podía ser el instituto del Cine, pero esta idea lo supera para el bien de los usuarios y el bien del cine uruguayo, no excluye ni un aspecto ni lo más aspectos, ni los más artísticos y creativos.

Es una idea que estaba en la agenda del sector. Recordemos que en el periodo anterior el cine tuvo un apoyo muy importante. Lo que hizo este gobierno fue triplicar este apoyo, aprovechando con mucha inteligencia lo que pasó en la pandemia. Muchos países cerraron los rodajes y muchos vinieron a Uruguay gracias a esos paraísos fiscales. La competitividad cambia cuando no hay pandemia. Es un poco adaptarse a la realidad y conectarse. Estuvimos siempre cerca de la agenda y de escuchar las propuestas. Llega una Rendición de Cuentas, de hecho que es parte del debate, en lo personal ni me pregunto por qué, veo la realidad y aprovechemos esta oportunidad para sacar lo mejor posible para todos.

Siento que el articulado no es un proceso extenso, más bien vertiginoso. Estoy de acuerdo con esa idea, pero también veo los pro y las contra. Había conocimiento de los reclamos del sector. De todas maneras, desde que es inició esta etapa me he reunido con todos los implicados y seguimos teniendo reuniones y convocando al sector. tuve una linda reunión con Cinemateca y todos están preocupados de cómo van a estar incluidos en esta agencia.

En la Rendición de Cuentas muchas veces se hacen cambios en los artículos que se proponen, vivimos en una democracia plena. Muchas veces el mismo ejecutivo dice que en el artículo tal donde dice tal cosa va decir otra cosa. Estamos en ese proceso. Estuve con el ministro y creo que vamos a poder mejorar este articulado. Vamos a ver cómo termina, el 25 de julio vamos al parlamento. Son muchos artículos los que tiene la Rendición de Cuentas. Celebro que el Ministerio de Economía y Finanzas hay puesto esta pieza.

El fondo de fomento tiene varios llamados para varias etapas en desarrollo, para apoyar películas ya realizadas y estrenadas, también para la industria de videojuegos, hay varias convocatorias. Dentro de la Dirección Nacional de Cultura hay convocatorias donde el instituto de cine junto con el instituto de artes escénicas trata de promover el guion nacional y producciones nacionales que ahora saldrán a la luz después de un año de trabajo.

Estoy de acuerdo que hay que mejorar el articulado. Para mí la base que el instituto de Cine Audiovisual se transforma en una agencia, eso se convierte en algo más rápido y eficiente. Habrá que buscar la manera de que el dinero esté en la agencia. Para una película que implica tantos gastos y personas trabajando a la vez esto es mucho más complejo. Siento que hay que definir.

Todo el marco legal está basado en la ley del cine. Puede tener adaptaciones. La base del marco legal de la agencia tiene que ser la ley del cine. Estoy de acuerdo con Parker, me parece que desde la discusión a la redacción en el artículo puede haber algunas palabras mal utilizadas.

La Rendición de Cuentas la organiza solo una institución que es el Ministerio de Economía y Finanzas y confió en el ministerio en que organice, así como un confía en el médico. Algunos artículos salieron y otros no, pero la billetera es una sola y el Ministerio de Economía tiene que optar.