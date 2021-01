Marina Cantera: "Se ha visto entre un 50 y 70 % menos de turistas a nivel país"

La presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo conversó sobre las últimas medidas anunciadas por el gobierno, preparativos para la temporada de invierno y el efecto de la falta de turistas extranjeros.

Medidas del gobierno

Nosotros hemos comentado que fueron dos noticias bien distintas. Las medidas de la extensión de horarios fue bien recibida y más para el sector gastronómico de la zona de la costa. La gente está saliendo muy poco. Se mantiene de salir a comer dentro de la burbuja. Por el otro lado, la extensión del cierre de fronteras es una situación que es compleja, mucho más crítica de la que veníamos. Hay sectores que dependen del ingreso de turistas extranjeros. No solo hablamos del turismo receptivo, sino en alguna medida intentamos que el cierre total de fronteras es importante para el turismo expeditivo ya que ahí tenemos un tema de conexión aérea que está muy comprometido. También toda la actividad de agencia de viajes, eventos, el transporte que tiene que ver con el turismo receptivo y la temporada de cruceros que mueve mucha gente. Todas esas divisas que entraban por turismo en Uruguay no ingresarán este año.

Invierno

Algunos hoteles ya venían complicados durante el 2019. Cuando la pandemia llegó ya los encontró en una situación complicado. Hay hoteles que están cerrados desde marzo-abril y aún no han podido volver abrir sus puertas.

Estamos planificando en estos días conversar con el ministro para hacer un plan de rescate. Para estos destinos que dependen más del turismo receptivo. Cómo nos preparamos todos los operadores para pasar la temporada donde hay menos ocupación. Estamos sentados todos en la misma mesa para buscar soluciones para el invierno, que empresas y personas no queden en el camino. Las agencias de viajes han tenido que buscar otra salida que ha sido bastante difícil. Estamos poniendo todo de nosotros mismos y es un gusto trabajar con los distintos directivos para salir adelante.

Maldonado y Colonia

Ocupación en Punta del Este

Los números están en análisis. Se ha visto un 50-70% menos de turistas a nivel global país. De Punta del Este aún no tenemos datos todavía. No nos olvidemos que días atrás había una frontera parcialmente abierta, por eso estamos contando números desde diciembre a enero. Turistas que venían por ocio no han podido ingresar al país.