Mario Ventre: "Luca temía después de hacer la denuncia de ser secuestrado, torturado y muerto"

El padre de Luca Ventre explicó su versión de lo que ocurrió con su hijo fallecido, Luca Ventre, un italiano fallecido el 1 de enero en Uruguay tras ingresar a la embajada de Italia en Montevideo trepando por un portón. La fiscalía de nuestro país y la de Roma investigan su muerte.

Imágenes de las cámaras de seguridad muestran a dos agentes inmovilizándolo y sacándolo del complejo para trasladarlo al hospital. Pero hay testimonios contradictorios y la familia reclama conocer la verdad de lo que ocurrió y que se haga justicia.

Parte de lo sucedido se puede ver en algunas imágenes de video de las cámaras: Ventre, de 35 años, llega a la Embajada a alrededor de las 7 am, se baja de un automóvil con un maletín en la mano y trepa por el muro de la sede diplomática. Luego se mueve hacia adentro y se lo ve tratando de trepar para salir nuevamente. En ese momento es detenido por dos personas, que el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó en un comunicado como “personal de una empresa de seguridad local”. Al ser descubierto, Ventre se arrodilla y queda tirado al suelo, mientras uno de los dos hombres se aleja hablando por teléfono.

Qué entiende que pasó

No le creo a la modalidad del secuestro. Yo lo empujé a hacer la denuncia a la policía. Sabía que era muy difícil que fuera a pasar. Él podía tener motivos fundados, pero eran para mí irreales. A mí nadie me informó que a Luca le había pasado lo que le pasó de las autoridades uruguayas. Nadie le hizo llegar a nuestra información al respecto. Yo me entero por la compañera de Luca. Cuando llegué al hospital me dijeron que a Luca lo habían matado y yo estuve a punto de tener un paro cardíaco. El certificado de defunción tiene hora de 8.30, pero él 8.10 ya estaba muerto.

Él estaciona su camioneta frente al portón y trepa al portón. Salta el portón mirando la cámara y Luca conoce muy bien la embajada. Él es un inversor italiano y conoce muy bien la embajada. Se espera encontrar en la embajada es un guardia de seguridad privado. En el portón faltan dos ganchos y se trepa porque huye de la Embajada porque ve a un policía. Luca no temía de la policía, sí tenía temor de que entre los que lo iban a secuestrar era un hombre vestido de policía. Pensamos que él se tira ahí porque hay un policía de los que lo iban a secuestrar. La gente que lo iba a secuestrar tiene conexiones con la policía. Él tiene su temor y huye de algo. El lugar más seguro para Luca era la embajada en Montevideo porque ese es su suelo patrio. El en sus últimos diez días tenía programado ir a Italia. Luca va allí a refugiarse de presuntos secuestradores. Fui el primero en no creer la hipótesis del secuestro.

Lo más importante es entender por qué Luca entra a la embajada. El 31 de mañana el yendo a su camioneta al centro me dice que tres autos tratan de cortarle la calle y el escapa y esquiva un auto y dice que esquiva varios cruces en rojo en ocho de octubre. Me llama y hacemos el recorrido y le dije que vaya a la policía hacer la denuncia. Hace la denuncia en la comisaría 13 y lo que Luca temía después de hacer la denuncia era de ser secuestrado, torturado y muerto. Lo que sabemos es que el teme por su vida. Es un policía contratado por el ministerio, el guardia es el otro. Lo que le hacen a Luca en el piso demora más de 20 minutos.

Vinculo con Italia

En nuestro equipo en Italia él tiene cuatro hermanos. La ciudad en Italia está levantada contra lo que ha pasado. El gobierno italiano no quiere decir qué es lo que pasó y ponerse a disposición. Toda la familia tuvo que salir a decir qué es lo que estaba pasando. Luca murió en una embajada. Luca sale de la embajada “a peso morto” dice la embajada. Fueron los únicos que hablaron conmigo. Llevamos tres reuniones para ver qué ha pasado y conmigo se portaron excepcional.

Desde que Luca está en el suelo no le ven puesto con las esposas o no lo ven inmovilizado. Lo que está haciendo ese señor sobre Luca es una violencia inaudita, inhumana y con una violencia sobrehumana. Para nosotros y para Italia que analizaron la documentación llegó a la conclusión de que Luca muere en la embajada. La procura de Roma abre la investigación sobre Luca como homicidio. Luca fue torturado por más de veinte minutos en la embajada.

La doctora me cuenta que a las 8.10 lo llamaron por un paro. Luca estaba en una sala solo y se encuentra “con un cadáver”, según ella. Trataron reanimarlo por 20 minutos. Luca llega al hospital 7.50. A mí desde Italia me dijeron que Luca ya estaba muerto.

Quien participa en el hecho es un policía uniformado del Ministerio del Interior. Nadie de este país ha hablado conmigo. Esa es la cosa que me molesta. Cuando hay un video la imagen habla por sí sola. Son 30 minutos y la gente tiene que ver lo que pasó. La llave de judo al cuello esa persona sabemos que hizo un curso de enfermería y estamos pensando si no lo hizo voluntariamente el tratar de matar a Luca. Esa persona estaba contratada por la embajada como 222. En teoría un policía de país huésped no puede estar adentro, tiene que estar afuera de la embajada.

Acá hay dos seres humanos en juego. Luca que es la víctima y un victimario que hace cosas que nadie se explica. No entendemos por qué esa persona pone a Luca en el piso. Le tiene que poner las manos atrás. Le hicieron una llave de judo y apretaron el cuello. Aparentemente las dos cosas han pasado.

Hay información reservada. Estamos esperando los primeros resultados de la autopsia de Luca. Sabemos de la primera parte y nos falta la segunda. Luca se va a ir de Uruguay. Roma pidió que la autopsia sea en Roma porque la primera parte de la autopsia en Uruguay no es correcta. Estamos en trámite para coordinar el traslado.

Luca es una persona muy generosa y tenía dinero. Hace dos años él temió ser secuestrado por dinero. Ahora el motivo es otro. No puedo citar cosas que aún no sabemos. Yo no tengo miedo a nadie. No es el momento de decirlo. Lo demuestra mi historia. Mi hijo murió a los 35 años con una hija de siete meses. No nos pueden ocultar lo que pasa y lo que está registrado. Tienen que hacer ver lo que le pasó a Luca. No puede ser que Luca sea utilizado políticamente en Italia. El último sábado salió en una campaña de prensa en Italia. Toda Italia sabe de esto. Luca es una persona excepcional y poderosa, aunque Luca no es un santo claramente. Luca era una persona súper inteligente, pero Luca ha elegido siempre mal. Luca compró una sociedad anónima uruguaya para poder quitar los barcos que hay en el Puerto de Montevideo. Él los iba a desguazar y vender la chatarra y tenía colocado el acero que ya está en el puerto. Eligió socios que uno de ellos se llevó el dinero. Esa es una de las cosas que le pasaba a Luca. Importó máquinas para la construcción. Importamos dos marcas importantes de alimentos italianos. Italia es buena y tiene un gran patrimonio de calidad. Pido y exijo ver todo el video completo. Tienen que mostrar un video que dura casi 40 minutos. Es un derecho de la población de saber. Las imágenes hablan más de lo que pueda contar yo o cualquier otro. Es un derecho de los ciudadanos. Hay una parte que ya hicimos llegar a través de Italia. La gente tiene derecho a ver y decidir con su propia cabeza qué es lo que pasó.