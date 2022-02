Mario Bergara: "Tenemos exportaciones récord, salarios cayendo, así que derrame no estamos viendo"

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, realizó el martes una conferencia de prensa en la que presentó unos indicadores de la economía nacional durante 2021 y las proyecciones para 2022 y los próximos años. La jerarca destacó que se cumplió con las metas fiscales del gobierno sin aumentar impuestos y que el empleo y la actividad volvieron a niveles pre pandemia. Desde la oposición se señaló que las políticas de gobierno llevaron a bajas de salarios y jubilaciones.

Cuestionamientos a los datos presentados por el MEF

Hay 3 bloques. El primero referido al crecimiento de la economía y el empleo, el segundo, de los resultados fiscales y el tercero, el manejo del fondo covid. Sobre el crecimiento, creo que es una buena noticia que esté creciendo y permite la recuperación del empleo, aunque empleo con salarios más bajos. Lo que sí analizábamos es que el crecimiento impulsado por encima de los previsto está hecho a base de exportaciones récord de carne, soja, celulosa por condiciones excepcionales en los mercados internacionales. Tenemos precios siderales de las carnes. Tenemos una demanda de China mayor aún. Hay toda una serie de consideraciones que hace que los precios estén por las nubes. Son todos factores ajenos, no políticos. Ese dinamismo lo tiene el mercado interno. Ahí sí inciden más las políticas de gobierno, que se refiere a la rebaja de salarios, de jubilaciones, al aumento de impuestos y tarifas. Todas decisiones de la política económica. Lo que digo es bienvenido el crecimiento pero hay un desnivel entre las exportaciones que están volando y el mercado interno que está más débil. Ahora, la buena notica es que estamos en los niveles pre pandemia. Si estamos igual o mejor que antes, ¿por qué los salarios están peor y siguen estando peor? Hay una promesa que recién en 2024 vamos a recuperar el nivel inicial. Es una promesa. Ojalá que se cumpla, otras no se han cumplido. Si realmente hemos recuperado el empleo, si estamos en niveles de producción anteriores ¿por qué salarios y jubilaciones tienen que estar más bajos?

La vacunación y las prioridades del gobierno en materia de empleo y salario

La vacunación tuvo un impacto positivo, sin duda. Todos lo apoyamos. En términos de lo que fue los meses de la pandemia, ahí los resultados sanitarias fueron peores que en otros países. En todo caso, Uruguay recién llega a los niveles pre pandemia. En la región, hace rato que otros países llegaron. Todos impulsamos el tema de la vacunación, porque lo sanitario es primero, pero eso no explica lo resultados maravillosos de otros países. En contexto, se relativiza ese dato. Acá tenemos exportaciones récord, salarios cayendo, así que derrame no estamos viendo. Lo que sí estamos viendo es que los depósitos del sistema bancario en Uruguay y en el exterior, los del sector privado, aumentaron en 8.000 millones de dólares. Estamos viendo ganancias concentradas en los sectores que le está yendo mejor por la exportación.

El cumplimiento de las metas fiscales en 2021

Yo estoy diciendo cumplí tu propia meta, la fijaste vos. Es la meta del gobierno. Si el gobierno en vez de sobre cumplir, hubiese cumplido su meta, habría podido volcar 300 millones de dólares más a la ayuda social. El gobierno tenía una meta y la sobre cumplió en 300 millones de dólares. No le estoy pidiendo que gaste más de lo que prometieron gastar. Quizá en lugar de recomponer la pobreza en la mitad de lo que había caído el año anterior, podríamos haber tenido mejores resultados y no tendríamos la necesidad de seguir con las ollas populares. Yo no estoy diciendo gastá más de lo que pensabas, sino que gastá lo que dijiste que ibas a gastar. Hay un fundamentalismo ideológico de decir prefiero gastar 300 millones de dólares menos, que ayudar a gente que aún la está necesitando mucho, sin violentar, incumplir su propia planificación fiscal, sus propios objetivos de gasto. Dentro su propio tope, estaba la posibilidad de volcar los recursos. Es importante que esté controlado (el déficit fiscal). Mire los 15 años del FA y va a ver que hubo un manejo prudente. Nadie plantea que haya que tirar manteca al techo. Sino que muchos países durante la pandemia relajaron sus metas, sus reglas fiscales, porque en momentos de crisis, el único que tiene espalda para evitar que las cosas de estropeen más es el Estado. Uruguay fue le países que menos gasto en combatir la pandemia. No es que el déficit no sea importante, es que no es lo único. Importa también como impacta en el crecimiento.

El crecimiento económico registrado en 2021

El aumento de ingresos del Estado, comparado con 2019, son unos 70-80 millones de aumento de ingresos de gobierno por suba de impuestos y otros 300 y pico millones por la venta excepcional de energía a Brasil. Por el lado del gasto, hay dos cosas que explican la mejora: La baja de salarios y el recorte de inversiones. No hay un programa de racionalización del gasto. Yo no puedo estar todo la vida recortando la inversión en infraestructura porque eso perjudica el crecimiento económico. Se pierden de vista otros objetivos de crecimiento, desarrollo y equidad. El gobierno no tiene agende da crecimiento, de desarrollo. En los gobiernos del Frente Amplio, cuando arrancaron, Uruguay le exportaba 60 países, terminamos exportando a 15o países, diversificando los rubros de exportación y aumentando las inversiones, el número de países que eran fuente de inversión productiva. Ha habido una política de inserción externa.

El crecimiento económico y el TLC con China

El Mercosur no ha hecho ningún acuerdo internacional profundo, relevante en toda su vida. Pero la pregunta es, ¿vamos a estar peleados con el Mercosur? Eso es hoy la discusión. El acercamiento a China me parece bárbaro y se ha hecho. ¿Es necesario pelearse con Argentina y Brasil para acercarse a China? Se supone que a fin de año tendría que haber un estudio prefactibilidad de un TLC que no aparece. Uno entra en la web china y no está Uruguay entre los países que va a estar negociando. Ojala que vengan buenas noticias. Pero que con China podemos tener acuerdos menos ambiciosos. Lo que necesitamos es que bajen un poco los aranceles. El acceso lo tenemos, solo que se pagan aranceles que otros países no pagan. El tema del desarrollo de la competitividad basada en la innovación, tecnología, ciencia, no vemos políticas en eso. El gobierno tiene du foco excesivo en el resultado fiscal y eso pierde de vista que a veces hay que hacer cosas hoy para que haya una posibilidad de crecimiento mañana. Tiene que haber mucha inversión de infraestructura, y no creo que sea recortando por dos años seguidos la inversión pública, ni tampoco hablar de inversiones en el marco de acuerdos ilegales o inconstitucionales como el caso del escándalo del puerto.

Los datos económicos omitidos por Arbeleche

Llama la atención porque no es la primera vez que desde el Ministerio de Economía se hacen presentaciones donde se elige qué variables mostrar y que no. Es como una cosa "caprichosa" de dar soporte a un relato de que todo va bien. Yo no cuestioné ni cómo están los niveles de inflación ni la política monetaria. Si un año es ustedes mídanme por déficit fiscal e inflación. Al otro, déficit fiscal. Está bien que un periodista le pregunte sobre la inflación. Pero diga que la inflación hable otro. Esa es mi crítica. No tengo discrepancias profundas en la política monetaria. En el último año los combustibles aumentaron en más de un 30%.

La suba de combustibles y las tarifas publicas

Siempre los gobiernos tuvieron en consideración el estudio de la URSEA. Luego se le incorpora a la hora de la definición de las tarifas, otras consideraciones. Hubo dos años donde el fisco volcó 500 millones de dólares cada año para evitar una suba desmedida de los combustibles y electricidad. Hubo años que se hizo al revés. El vaivén que el gobierno puede suavizar lo rompe cuando dice que va a ajustar todos los meses y en función de cómo varíe todo. Además de que nos parece una mala política, criticamos que hubo una utilización en base a un cálculo político de cuándo ajustar y cuando no, porque hay un referéndum el 27 de marzo. Yo hablo de un tema metodológico. El articulo decía que desmonopolizaban los combustibles. Los artículos de la LUC no determinan la decisión política de los combustibles. El gobierno podría estar haciendo lo que hace sin los artículos e la LUC. Lo que pongo sobre la mesa es el error de ajustar todos los meses. No está mal que las tarifas acompañen las tarifas relevantes, pero hay otras consideraciones. El Estado tiene que ayudar a suaviza, para evitar saltos bruscos. No hay que hacerlo mes a mes, generando un ruido enorme. Dos argumentos, nosotros ajustábamos una vez al año suavizando los movimientos. Hubo años que recaudaba y otros que ponía, acolchonando. Lo otro es, el gobierno habla de eso ahora que el petróleo sube. En 2020, el petróleo bajó. La LUC se votó en julio. Este mecanismo, con algunas variantes metodológicas, ya se venía haciendo. La propia URSEA estimó que el factor x, los sobre costos, son menos de $3 en un combustible que sale $73.

El manejo del dólar del Banco Central

Nosotros vamos a hacer el mismo discurso, que hacíamos cuando éramos presidente del Banco Central. El valor del dólar en Uruguay tiene que acompañar el valor del mundo. No hay forma que lo infle, lo podrá hacer por un ratito. No hay mucho margen y la política monetaria fue bien expansiva. Nosotros dijimos no está mal eso y de a poco ha ido subiendo. Uno puede discrepar con el timing, pero no tengo discrepancias con la policía monetaria. Dijeron que iban a tener como objetivo único la inflación, pero no fue así. La decisión del Banco Central fue la correcta, pero claramente no fue su único objetivo la inflación. Se toman decisiones monetarias con base en la inflación, pero también la competitividad, la evolución de la economía. No yo discrepaba con las decisiones, sino que con el discurso.

La disminución de la pobreza en el primer semestre del 2021

El gobierno pudo ayudar mas para evitar tantos pobres e incluso sin incumplir sus metas fiscales. Se pudo ayudar más para que la gente no cayera o pueda salir de la pobreza.

