Martha Valfre: "Falta que el Estado se haga cargo de una rehabilitación de adicciones desde una etapa más temprana"

En mayo hubo al menos 36 homicidios, en comparación con los 16 que habían ocurrido el mismo mes del año pasado. Si bien todavía se aguarda por las cifras oficiales, es un hecho que hubo un aumento de los delitos violentos en las últimas semanas.

Desde el gobierno se argumenta que el incremento en los asesinatos responde a conflictos entre bandas de narcotraficantes. De hecho, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo días atrás en el Parlamento que hay seis grandes abastecedores de droga identificados que nutren otras 45 bandas.

Con la LUC se creó la Academia Uruguaya de Investigación Criminal y Ciencias Forenses, cuya presidenta y coordinadora del Grupo Multidisciplinario Técnico y Científico Honorario es la doctora en Derecho y licenciada en psicología, Martha Valfre. El equipo está destinado a brindar asesoramiento e información al ministerio en materia criminal y carcelaria.

Trabajo de la Academia Uruguaya de Investigación Criminal y Ciencias Forenses

Hay tres tipos de homicidios. Los de violencia de género y conflictos familiares; rapiñas, y estos vinculados a deudas de drogas. Cuanto más golpeas a las bocas, más ajustes de cuentas hay. Hay que tener la parte represiva y la parte educativa. Esto no es un trabajo solo. Cuando se llega, estamos llegando tarde. Es mucho más difícil rehabilitar que habilitar. El aumento de penas nunca va a arreglar los problemas. No produce ni que se mueva la aguja. Lo único que se hace es depositar más gente en la cárcel en donde consumen, el precio de la droga es más grande. Cuando la persona es trasladada, la deuda la acompaña. Lo que falta es que el Estado se haga cargo de una rehabilitación de las adicciones desde una etapa más temprana. No hay rehabilitados en 30 días.

La idea nuestra es hacer un trabajo interdisciplinario y no transdisciplinario. Trabajamos sobre la base de lo que nos vienen a buscar. En Uruguay no existe lo que se llama el perito de control. Cuando llegan las pericias, muchas veces las defensas vienen a buscarnos para ver cómo se hizo el trabajo. Trabajamos haciendo lo que se llama metapericias. Lo hacemos a nivel particular.

Estrategias actuales para mitigar el delito

El que consume marihuana difícilmente se acostumbre a la cocaína, pero la deuda en la boca se puede generar igual. Metiendo el tema debajo de la alfombra no vamos a hacer nada. Se está yendo a la parte represiva, pero no al problema.

Como Estado nos cuesta mucho intervenir en estas cosas. Está la idea de dar sin exigir a cambio. Hay que cambiar un poco la cabeza. Es mucho más caro sostener una persona en prisión que construir en prevención. Es mucho más efectivo construir en estos controles que en prevención. Es más barato instrumentar jueces capacitados en consumo que seguir construyendo módulos. El tema no es prohibir la sustancia. El tema es hacer campañas de concientización sobre los riesgos. Si se siguen haciendo trabajos en cápsulas, no se trabaja en el tema entero.

“Gach” carcelario

Somos asesores. La decisión es del ministerio. El problema es que hay temas que tendrían que exceder los gobiernos de turno. Esto tendría que ser una política de turno. Correr las banderas políticas y plantear una estrategia de intervención en jóvenes para que se mantenga, sino esto va a seguir.

Hay una situación de inseguridad que hace que la gente en la calle pida que haya más presos. Ese es el problema que tiene el ministerio hoy. Yo planteo una estrategia de largo plazo que requiere acuerdos políticos. Esto requiere acuerdos políticos en donde cambien un poco la cabeza a un poco más alto porque si no siempre vamos a correr de atrás. Construir cárceles nunca va a acompasar el crecimiento de presos y plazas. Esto tiene que ser un plan diferente.

Nuestro perfil es tratar de dar la información directo al ministro y él decide si los hace públicos o no. Entendemos que quien tiene que dar la información al público es el ministro. La estrategia es que el ministro decide si los hace públicos. Entendimos que es una temática sensible y que salir a plantear ideas sin hablar con la gente que tiene que sustentar los planes, puede generar más problemas que soluciones. Nosotros no queremos meternos en el tema político. Entendemos que es un tema que presta muchas suspicacias y competencias y no queríamos quedar en el medio cuando nosotros proponemos A y el gobierno hace B. Optamos por llamarnos a silencio. Una de las líneas que nosotros propusimos la tomaron, que fue la idea de reforzar la oficina de libertad asistida y tratar que no vaya tanta gente presa. Entregamos cuatro y estamos trabajando en cuatro líneas más. Tomaron una y los otros tres por ahora parecería que no. El ministro tiene una política de puertas abiertas con nosotros.

Todos los que estamos allí lo hacemos porque entendemos que es un tema súper importante. A nosotros nos interesa seguir trabajando y no queremos quedar atrapados en la disyuntiva de estar o no trabajando con el gobierno. Cuando una idea no se lleva a cabo, seguir trabajando para que esa línea se haga. Hay gente de distintas áreas. Vamos a buscar destrabar algún tema puntual. Nos interesan los cuatro temas nuevos que entendemos que son los más candentes: narcotráfico, homicidios, consumo y salud mental. Estamos muy contentos con el trabajo y estamos muy motivados. Entendemos que es algo bueno para el país.