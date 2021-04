Martín Alesina: "Del agro y la construcción podría venir el empujón que se necesita en la economía"

Conversamos con el vocero del informe Líder de Ceres para conocer los resultados sobre el último informe sobre el impacto de la pandemia en la economía.

Índice Líder

El sector comercio y servicios es el más afectado por la pandemia sin dudas. Las agencias de viajes están con actividades casi nulas y es un sector que no ha tenido recuperación y sigue en esa situación. El sector industria también sería difícil esperar un empujoncito. No se visualiza una inversión importante. La industria cree que se va a mantener en este nivel. La llegada de la pandemia logró mayores niveles de automatización.

Desde Ceres elaboramos este índice y lo que nos muestra es la dirección que está llevando. Nos permite decir si la dirección está en una tendencia creciente o no está clara con meses de caída y bajada. En este caso, el registro de marzo y febrero fue negativo. La recuperación económica por la pandemia viene complicada. Lo que está claro es que la senda de recuperaciones fuertes de que la recuperación se venía fuerte desde noviembre no se ve. Las restricciones como la mala temporada dan sus consecuencias.

Impacto del precio del dólar

El precio del dólar es clave. Las medidas de Biden han hecho mover el valor del dólar. Estados Unidos ha puesto en la economía de un monto superior al 20 % de su PBI y eso sumado a otras ayudas repercute en todo el mundo y hace mover el valor global del dólar. Eso acelera la recuperación estadounidense, fortalece el dólar y eleva el tipo de cambio. Eso hace al Uruguay más competitivo, pero también es maña noticia para el que está endeudado en dólares.

Este cambio también repercutió en lo que es la tasa de interés. No está cercano a cero. Hoy en día la senda de las tasa de interés ha empezado a subir y eso no es una buena noticia para Uruguay porque las tasas crecientes desestimulan la inversión en Uruguay. No es bueno para economías endeudas tasas más altas porque hace más difícil acceder a financiamiento. La deuda empieza a ser más cara. Si bien las tasas siguen estando bajas, no es el panorama de financiamiento favorable. Una vez que la situación sanitaria se empezó a complicar nosotros vimos como la recuperación viene con vaivenes desde noviembre. Si nos comparamos con países de la región, Uruguay es una isla de estabilidad democrática, política y económica que nos pone en una posición relativa con respecto a los países de la región e importa mucho.

La incertidumbre es grande. Es importante destacar que por el diseño del índice, nosotros necesitamos tres meses seguidos para decir que la actividad va en ese signo. Por ahora tenemos dos. Enero fue bueno y febrero malo. Es posible que abril sea malo y que la economía tienda a la recesión. Ese panorama sumado a la incertidumbre no nos hace tirarnos para un lado o para el otro, pero si es posible que con tres tasas negativas es posible decir que la economía se encuentra con una tendencia a la baja.