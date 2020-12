Martín Lema: "Con este gobierno hay un cambio cultural en el enfoque de tarifas"

El presidente de la Cámara de Representantes realizó un balance de este año que cierra a nivel parlamentario y cómo se prepara la transición.

El año parlamentario ya terminó y las dos leyes más importantes para el gobierno fueron aprobadas: hablamos del Presupuesto Nacional y de la de urgente consideración. No obstante, se trató de un 2020 muy particular. La pandemia determinó la obligatoriedad del uso de tapabocas en el Parlamento, que el Senado sesionara en la Cámara de Representantes para reforzar el distanciamiento social y que se extremaran otras medidas para evitar la propagación del coronavirus.

Balance del año

El contexto no era esperado ni el que planificábamos. Nos trazamos cuatro ejes principales dentro de la presidencia de la cámara y cumplimos el 100 % de los compromisos asumidos. Uno de los pilares era el de la austeridad. Eliminamos partida de prensa y fotocopias, el pago de suplencias, vacantes, realizamos una reducción presupuestal importante que va a permitirle a la cámara un ahorro anual de tres millones de dólares. Contribuimos también al fondo coronavirus. Fortalecimos el control. Hoy disponemos una herramienta para ejercer un control el tiempo real en el Estado y llevaos un seguimiento de los pedidos de informes que realizan los diputados. Implementamos un programa de participación ciudadana vía digital. Una se concretó que tiene que ver con la accesibilidad de personas con discapacidades auditivas, visuales y demás. Llamé a todas las personas que realizaron sugerencias y les agradecí. Me contactó el sonidista de una banda muy conocida que tiene una hija con dificultades auditivas y propuso un protocolo para espectáculos públicos y la implementamos también en la barra de la Cámara de Diputados. Llegó una iniciativa para el programa de ambiente y cambia el paradigma de derecho ambiental. Cuando se produce un daño ambiental, este proyecto abre la instancia de abrir por vía civil una instancia de reclamo cuando el daño no permite recomponer. También consagra la responsabilidad objetiva en el daño ambiental. Además, el proyecto habla de “altas posibilidad” de causar el daño y se habla también de un seguro ambiental para ser más exigente con las diferentes acciones y que las medidas se tomen para proteger el ambiente. Esto es en el contexto de modernización legislativa. Es un análisis técnico. Entendemos que hay que habilitar estas iniciativas tal cual como las presentaron las cátedras y le iba a aportar mucho.

Transición

Ayer estuvimos juntos y ya empezamos la transición. Yo le puse a todos los programas 20 -2025. Quienes me van a suceder poder darle importantes y aportes que nosotros no pudimos. Se mostró muy dispuesto a seguir con estos dos programas. La idea es que vengan los programas para quedarse. Quienes me antecedieron hicieron muchas cosas interesantes que me hubiera gustado continuar, pero por la pandemia no pudimos. Tenemos una conducta de mantener una institucionalidad independientemente de quien ocupe el lugar.

Programa de participación ciudadana

Es una herramienta excelente. Está en las propuestas del Senado y Diputados. Es aprovechar la tecnología para favorecer la representación. Siempre se ha dado el intercambio con la ciudadanía para plasmar una posición, opinar sobre un proyecto. Se interactúa con las autoridades correspondientes para ver si con el carácter resolutivo se puede llevar adelante. Con la DGI estamos tratando que se permita el envío de la factura electrónica como comprobante de pago. Se puede contemplar reducir el gasto de papel de tickets y fue una propuesta ciudadana. Es algo absolutamente realizable. Es increíble que en el año 2020 tengamos que tener el papelito para reclamar la garantía. Actuamos en consecuencia de un planteo de un ciudadano. Es realizable y estamos en conversaciones con la DGI para poder implementarlo.

Aumento de tarifas