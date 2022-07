Martín Papich sobre nueva agencia nacional audiovisual: "Nadie en Uruguay se merecía un proyecto con este contenido"

El exdirector el Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual Uruguayo explica que cuestiona el contenido del articulado, no la idea de la creación de la agencia. Agrega que hay una "disrupción negativa", y deben tenerse en cuenta las tres dimensiones del cine (social, económico y cultural), para buscar un punto de equilibrio, siendo que este proyecto se centra en lo económico.

Martín Papich - exdirector del Instituto de Cine y Audiovisual

El proceso en el diseño de política pública vinculada al fomento del cine y lo audiovisual tiene unos cuantos años. Al menos unos 25. La mayoría de los qure están haciendo cosas ahora nacieron en un país con cine. Esta evolución merece cambios, en un sector tan dinámico. La Ley de Cine tiene más de diez años (2008), entonces seguramente había que incorporar cambios. Pero hay que promoverlos no solo imaginándonos el mejor titulo, sino que viendo que lo que estamos proponiendo en sus contendidos sea conveniente para la actividad.

Yo creo que en términos general este proyecto no tiene un signo negativo a prior. El problema no es la agencia en sí, es el contenido, el articulado; nadie en Uruguay se merecía un proyecto con este contenido.

Hay una disrupción negativa, es la primera vez en Uruguay después de 20 años de construcción de diseño de políticas públicas hay un proyecto de estas características, que lo que dice el texto (no las intenciones) es que cambia el modelo. El sector cinematográfico y audiovisual, es un complejo que tiene tres componentes claves: económico, cultural y social. Si uno plantea un modelo que desequilibra esos tres factores o dimensiones, está volcando hacia un lado. De acuerdo al contenido (que el problema está allí, no en lo instrumental), hay una serie de indefiniciones, y de afirmaciones, se vuelca a un costado casi que exclusivamente industrial. No por un tema de instrumentación, que esté dentro de tal ministerio.

Este proyecto arranca por la gobernanza, cuando es algo que yo diría que iría en tercer lugar. Idealmente una propuesta de estas características debería hablar de sus objetivos, de su financiamiento, y luego de su gobernanza. Hay una serie de objetivos que están muy vagos, o muy claros, como "vamos a fomentar todo tipo de contenido para todo tipo de pantalla". Eso es un cambio notorio, porque deja de lado lo que era un marco de funcionamiento que era los objetivos de la Ley de Cine, donde ahí define las características de las obras cinematográficas, el objeto del fomento, las diferentes etapas de apoyo, desde el desarrollo hacia adelante. Se mencionaba la preservación del patrimonio. No es que el ICAU haya resulto todos los objetivos allí planteados, pero es un marco de política pública.