Martínez no espera recibir el apoyo del MPP e insiste con la presencia de una mujer en la fórmula presidencial

"Los cuatro precandidatos pensamos lo mismo sobre el tema Sendic: ojalá no se fuercen situaciones que serían dolorosas", afirmó el intendente de Montevideo.

La interna del Frente Amplio tiene cuatro precandidatos: uno de ellos es Daniel Martínez, actual intendente de Montevideo.

¿Qué espera para la campaña interna? ¿Cuándo dejará la Intendencia? ¿Qué planes tiene para el país? ¿Qué opina sobre la situación de Sendic? Abordamos estos y otros temas.

Constitucionalmente, puedo llegar hasta la interna sin sacar licencia. Pero seguramente en abril saque licencia mía y luego licencia sin goce de sueldo.

En Uruguay tenemos una capacidad enorme de politizar todo. Las campañas políticas empiezan al otro día del balotaje, lo que es medio loco. El Antel Arena forma parte de una política de visión estratégica de Antel, que puede ser discutible o no, pero se enmarca en una política estable de Antel.

Voy a respetar la postura que tome el MPP. La gente dirá quién vota. Las elecciones han demostrado que el frentista elige a la persona, al que más le gusta. No espero el apoyo del MPP, pienso que no se dará, y me parece natural y lógico.

El respeto a la institucionalidad es importante. Nadie me debe obediencia ni nada. Le dije a los que me apoyaron a la Intendencia que no tenían que apoyarme en nada de lo que siguiera, que yo iba a respetar la decisión de cada uno.

La Intendencia tiene una política clarísima sobre la igualdad de género. Creo que en la fórmula tiene que haber una mujer. La vicepresidencia implica un puente de negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Uruguay tiene que dar un salto en calidad. Si todos los años tenés déficit, terminás trabajando para los bancos. Hay que tener una seriedad y una austeridad republicana brutal, y buscar ahorrar hasta el último peso. Creo que en la Presidencia hay lugar para hacer un trabajo como el que hicimos en la Intendencia. A nivel de Gobierno central hay más rigidez que en la Intendencia, pero se pueden hacer cosas.

Necesitamos cárceles más chicas, más especializadas y enfocadas en los delitos. Y ahí tiene que haber políticas más dirigidas, con gente especializada, enfocados en la reinserción de los privados de liberad.

Bonomi ha hecho un muy buen papel en la profesionalización del Ministerio del Interior. En Los Palomares, por ejemplo, se trabajó de forma transversal: Policía, Intendencia, Ministerio de Vivienda y Mides. Esa es la forma de trabajar que a veces me da la impresión que falta. Hace ocho-nueve años que está el ministro, y quizás cambiar sea una medida. Hay problemas y tenemos que abordarlos. La seguridad es represión, prevención, mejoramiento de los espacios públicos, y varias cosas más.

Yo no amo el capitalismo, me gustaría un sistema mucho más justo y solidario. El despilfarro y el consumismo destruyen al ser humano.