Martn Sodano: "El Frente Amplio durante 15 años destruyó la seguridad pública, no vamos a ser los mejores del mundo en tres años"

Tras 24 horas de interpelación al ministro Heber, recibimos al diputado de Cabildo Abierto, Matín Sodano, uno de los encargados de negociar y estar en la redacción de lo que fue la moción de Cabildo Abierto, que término siendo la que parcialmente fue aprobada ayer en la Cámara de Diputados.

La moción que termina siendo aprobada es parte de lo que critica Cabildo Abierto en consecuencia de que nosotros tenemos un compromiso país, un compromiso de la campaña electoral, en el cual nos propusimos ante la ciudadanía mejorar sustancialmente la seguridad pública.

Se ha mejorado sí. No al nivel que pretendemos que se mejore.

Cabildo Abierto en el 2020 le entregó en mano un documento al fallecido ministro Jorge Larrañaga en el cual daba una cantidad de ítems como para colaborar en la parte de seguridad pública que este año se le entregó al ministro Heber y no son consideradas y puestas en práctica.

Los homicidios siguen. Tenemos homicidios lamentables. Pareciera que estuviéramos en la edad de piedra. Descuartizados, quemados, baleados, acribillados.

La moción no quita respaldo, no censura. Tampoco aprueba. Es una moción neutral que crítica 15 años de fracaso tras fracaso, más 3 años en los cuales se ha mejorado pero que todavía los números y el contenido final no es suficiente a lo que estamos solicitando nosotros.

El Frente Amplio durante 15 años destruyó la seguridad pública. En tres años no vamos a ser los mejores del mundo.