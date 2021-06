Mauricio Zunino: "Todos los departamentos hicieron un ajuste de gastos entre un 15% y un 20%"

La junta departamental de Montevideo comenzó a estudiar el presupuesto quinquenal que fue ingresado la semana pasada por Carolina Cosse. El integrante de Recursos Financieros de la IM conversó sobre cómo se dio la adjudicación de recursos para el desarrollo del presupuesto de cada intendencia del país.

La intendenta definió el proyecto como “austero y de fuerte impronta social”, destacando que por un lado contiene un ahorro de 2 mil millones de pesos anuales y que también incluye la generación de nuevos puestos de trabajo para montevideanos.

Realización del presupuesto

En cada etapa histórica se tienen que acomodar en función de las necesidades de cada momento. En el periodo actual la situación económica y social es parte para generar un nuevo enfoque y que se prioricen las políticas sociales. En el marco del plan ABC se desarrollan a través de departamento de Desarrollo Urbano, escuelas en los barrios, etc. Estamos poniendo un énfasis más enfocado en la cuestión social que la que existía en los presupuestos anteriores. La situación económica y social nos hace pensar que el crecimiento económico va a ser lento , sobre todo para sectores no transables. El nivel de crecimiento de la pobreza que se vivió en 2020 va a ser complejo de retornarlo a los niveles pre crisis. Parte de este presupuesto intenta de ir en esa línea de ir a la generación de empleo y u a una política que estimule a ir a una coyuntura más allá y en el largo plazo. También se plantean incentivos particulares para la construcción, una reestructura de la tasa bromatológica que implica que caiga el valor de manera significativa en pequeños comercios y así generar un estímulo. El cambio de énfasis está marcado en la línea de presupuesto. Si bien es una ley y una propuesta de decreto departamental fundamental, no es la única y hay otras que son complemento para otros sectores como entretenimiento y otras medidas que iremos complementando como medida para desarrollar el plan de gobierno.

Lo primero que queríamos hacer es que el presupuesto sea sostenible. Generamos para el primer año una sostenibilidad fiscal, sobre todo con el déficit que estamos teniendo. Estamos hablando de unos 1300 millones de pesos. Este déficit se explica por caída de ingresos. En gastos, necesitamos generar un proceso que nos permita llevar adelante una mejora de asignación de gastos sin afectar servicios. Generamos un proceso de optimización en cada departamento. Generamos avances en el proceso de digitalización. Hemos avanzado mucho en estos meses y va a ser una pieza fundamental en la disminución de los costos de la intendencia. Hay actividades y acciones que no estamos pudiendo realizar y ahí también hay una reducción de costos importante para 2021 como casinos, festivales. Casinos cerrados significa un ahorro en costos de funcionamiento. El casino cerrado en términos netos implica un beneficio negativo porque los ingresos son menos. Los ingresos vienen dados por una situación que no se maneja.

Hay varias mesas de trabajo con los sectores afectados. Hay medidas que ya se tomaron y hay un margen que estamos tomando como colchón en función de incentivos y estímulos que queremos generar. El plan ABC habla de exoneraciones fiscales para emprendimientos que generen nuevos puestos de trabajo. Eso no está contemplado en el presupuesto porque ya fue enviada a la Junta Departamental. Lo que se pretende es que cada actividad que retome actividades con trabajadores pueda verse beneficiada con un mecanismo de certificados. Por el incremento de la masa salarial puede haber un certificado que le permite descontar los tributos que paga. Lo hicimos con certificados porque no a todos los locales les afecta las mismas cosas. Quisimos dejar con un esquema más amplio en donde la empresa seleccione en función con sus momentos de actividad.

El sistema de veredas está exonerado hasta setiembre. Se va a volver a evaluar. La tasa bromatológica va a estar aprobada una vez se apruebe en el presupuesto.

Estamos buscando mecanismos de inversiones diferentes para que se pueda capitalizar por otras vías. Estamos pensando en ver mecanismos financieros que permitan nuevos fondos para que no haya inversiones que se tengan que postergar y también en las demás se buscarán mecanismos alternativos para generar un esquema de inversión.