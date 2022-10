Maximiliano Santos sobre las ocupaciones en instituciones educativas y el MEC: "Estas medidas que tomamos responden a la ineficiencia al derecho de la educación"

La semana pasada fueron ocupadas la sede del Ministerio de Educación y Cultura, las oficinas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Instituto de Profesores Artigas (IPA), entre otras instituciones. Todas estas medidas se enmarcan en el conflicto por la reforma educativa, que viene generando una serie de paros, huelgas y ocupaciones por parte de varios sindicatos.

Reclamos de formación docente contra la Reforma Educativa

Titulación

Quienes estamos dentro del consejo de formación y educación, y particularmente yo integro el equipo de consejería estudiantil estamos dentro del consejo de formación un proceso de desuniversitarización del consejo. En vez de profundizar en mecanismos universitarizantes, extensión, investigación y el desarrollo de cátedras, se está yendo en dirección contraria cuando lo que te están proponiendo es una acreditación. No mejora la institucionalidad y te da un título que es una acreditación al final de cuentas. No estamos yendo a un proceso donde todos digamos que necesitamos mejorar y profundizar los mecanismos universitarios dentro de la formación en educación.

En la resolución lo que se plantea es ese mecanismo para llegar al reconocimiento voluntario para la titulación universitaria para instituciones públicas y privadas. Ahí empezamos a leer y analizar, comenzamos desde el título qué es eso de voluntario, qué es eso de acreditar ciertos saberes. Según lo que dicen las autoridades y lo que uno puede leer en realidad el proceso para que a vos te de un título de licenciado en pedagogía que sería como el nuevo enfoque en realidad tenés que dar una prueba que la evaluará el Instituto de Evaluación Educativa (INEDI) por fuera del ANEP y que tiene que ver con cuestiones generales; matemática, lengua, tecnologías, entonces lo que ponemos en discusión es que detrás de eso no hay una formación universitaria sino que una acreditación. Y para quienes están en el ámbito universitario por lo general tenés un proceso de tesis al final de la carrera donde vos ponés en juego todos tus saberes o gran parte de ellos y sus herramientas, a final de cuente a la universidad le dejas un saber nuevo a partir de esa construcción. En caso de lo que se está proponiendo ahora en realidad es una acreditación al final de la carrera que no tiene nada que ver con una formación universitaria, sino que es una acreditación, es por eso por lo que los docentes del Sindicato de Docentes de Formación en Educación señalan que es un título de cartón y nosotros nos adherimos a ese planteo.

Ocupaciones

Venimos de una construcción en contra de los sindicatos. Decimos dos palabras y ya estamos atentando contra la República y las instituciones, es por eso por lo que no nos asusta tomar estas medidas. Estas medidas que tomamos responden a la ineficiencia al derecho de la educación.

Aguardan por la nueva malla curricular en formación docente

Nosotros tenemos el marco curricular, las masas no sabemos cuáles van a ser. Hay que partir de que todavía no contamos con secundaria que sí cuenta con las masas. En este proceso de discusión las mayorías de las alas docentes y estudiantes en general no desarrollaron las masas porque criticaron el proceso.