Mayli Tourn y Noemí Schur: las uruguayas que vivían en Afganistán

Las uruguayas que trabajan para la ONG Shelter Now International conversaron sobre la experiencia de vivir en carne propia la situación actual de Afganistán ocupada por los talibanes. Hablaron sobre los días previos a su evacuación desde el país afgano hasta Alemania, el trabajo que realizaban con la ONG dentro del país de Oriente y el futuro y posibilidad de retornar al país asiático. Por último comentaron sobre el régimen Talibán y el cumplimiento de la ley Islámica.

Mayli Tourn

Relación con Shelter Now International

Mayli Tourn

Entre 2007 y 2008 tengo conocimiento de esta organización y me vínculo con ellos, siempre estoy haciendo tareas humanitarias en Uruguay, a través de esta organización descubro la situación particular de Afganistán y trabajo con ellos desde 2008.

Situación

Noemí Schur

Mayli Tourn

En estos momentos estamos en Alemania porque tenemos que ver qué es lo que pasa en Afganistán, qué nuevo gobierno va establecerse y cuáles serán las reglas si le permite a la ONG trabajar o no. En el norte del país tenemos proyectos chicos abiertos como un orfanato y de agua, donde se ha conseguido permiso para trabajar, pero en estos momentos en Kabul no hay gobierno establecido, sino que hay comandantes que han tomado diferentes regiones en las que no hay reglas claras para saber primero si los extranjeros podemos entrar y si van a dejar funcionar a las ONG, también qué seguridad vamos a tener para estar ahí.

Concretamente lo que estamos pudiendo hacer es coordinando fondos, porque el orfanato donde estábamos ayudando con leña, pan y algunas cosas más, de la noche a la mañana fue tomada por los talibanes y ellos han dicho que no había dinero para darles de comer a 280 niños en ese lugar. De alguna manera estamos coordinando para poder suplir comida a trabajadores, gente local, a villas, a los desplazados que han tenido que dejar sus casas ocupadas por los talibanes, entonces hay muchos proyectos de emergencias. En estos momentos es muy complicado porque los bancos están cerrados. No se sabe cómo se va manejar. Con lo que quedó y lo que pudimos hacer es que estamos coordinando ayuda con ellos.

No nos están dejando envíos de fondos. En este momento los fondos que logramos sacar de bancos y otros que dejamos allá, es lo que estamos tratando de usarlos lo más sabiamente posible para aliviar ciertas situaciones.