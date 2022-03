Médicos de Casa de Galicia: "Es claro que no fuimos los trabajadores los que fundimos la institución"

La semana pasada se llevó a cabo la primera negociación entre el gobierno, las mutualistas y el núcleo sindical del prestador por los puestos de trabajo de Casa de Galicia. Buscan definir cómo va a ser la distribución de los trabajadores médicos. Mientras los trabajadores piden la incorporación del 100% de los puestos, el Ejecutivo se concentra en la redacción de un decreto para crear un seguro de paro especial y una bolsa de trabajo.

Las negociaciones por la mutualista de Casa de Galicia

Hubo una ley que se sancionó y que planteaba que la negociación con respecto de los puestos de trabajo se va a dar en el marco del Consejo de Salarios, grupo 15 del sector salud. Se va a dar en el día de mañana para los médicos y hoy en la tarde para los no médicos. Nuestro planteo es concreto: el grupo de trabajadores, y los médicos a los cuales representamos en especial, estamos intentando que se mantengan el 100% de los puesto de trabajo médicos y que la división de ellos se haga en función de algunos criterios que queremos conversar con las empresas, entendiendo que Casa de Galicia tenía en su personal técnico y no técnico una capacidad instalada y una calidad de asistencia que consideramos muy importante que se mantenga dentro de sistema nacional integrado.

Postura del gobierno

El gobierno fue receptivo al planteo. Nos solicitó que enviáramos una propuesta concreta, que se elaboró y se estará enviando al Ministerio de Trabajo en esta mañana para que le haga llegar a las empresas.

¿Cómo se va a instrumentar el cierre definitivo?

Es una pregunta que también nos gustaría saber. No nos han dicho. Han existido señales un poco contradictorias. Lo que estaba pautado es que la asistencia de los usuarios se da hasta el 31 de marzo. Luego, aquellas personas que quedan ingresadas, porque tienen determinadas patologías, se van a continuar atendiendo, pero nadie nos comunicó cuál es el plan de contingencia, qué servicios quedan, qué personal queda y en qué situaciones, cómo vamos a garantizar esa continuidad. No lo sabemos, y es por eso que nuestra asamblea emitió una resolución manifestando el asombro frente a la medida del cierre de la puerta de emergencia. La infraestructura de Casa de Galicia es clave en el sistema. La puerta de emergencia es una zona de emergencia georreferenciada en la cual se asisten y se brinda le primera asistencia a una cantidad de ciudadanos. La comunicación de su cierre es un poco contradictoria en el marco de una emergencia sanitaria que aún persiste y que no tenemos noticias cómo se va a absorber el impacto de esa medida.

Los porcentajes de personas con trabajo y en espera con la bolsa de trabajo

Eso se supone que es el resultado de la negociación que arranca mañana. Más allá de la proporcionalidad que se defina, habría un seguro de paro especial, que no está reglamentado. Nos gustaría saber cuáles serían sus características, cómo va a ser, a quiénes van a incluir. En los últimos tres años se ha dado una precarización del trabajo médico en Casa de Galicia mediante al pasaje de la relación de factura, al ejercicio independiente. Fue una intencionalidad de llevarlos a todos de forma progresiva. Eso llevó a que hiciéramos un conflicto en plena pandemia muy fuerte, porque los trabajadores médicos y no médicos pasaron cuatro meses sin cobrar sus haberes en plena pandemia. Eso nos llevó recibir de parte de la Junta Directiva hostigamientos y persecución sindical que tuvimos que denunciar. Eso hace que haya un grupo de personas que están en una situación de ¿podrán acceder a ese seguro? La ley los reconoce en la red de distribución, pero para el seguro, ¿van a estar, no van a estar? ¿Van a tener algún apoyo en esta transición? Esas son las dudas que tenemos.

Criterio de distribución en el caso de los médicos

No solo no está establecido, sino que plantemos que, más allá de que pueda existir un número, existan conceptos asistenciales. Aquellas instituciones que se llevaron socios y que van a ver incrementada su capacidad de socios, eso no puede generar a los socios que ya estaban en estas instituciones un atraso en su lista de espera. No queremos que eso suceda, si no estaríamos empeorando la situación de otros cuatro lugares. Entonces, nosotros decimos de usar esos indicadores, veamos cuántos médicos hay que llevar para que no se alarguen las listas de espera de forma tal de poder no generar un impacto negativo en el resto de la institución. El criterio es algo que tenemos que negociar.

Afirmaciones del presidente de la Republica de fundir Casa de Galicia

Es algo objetivo que Casa de Galicia está fundida. Es claro que no fuimos los trabajadores los que fundimos la institución, quienes tenemos más de 140 millones de pesos de deudas en salarios vacacionales desde 2014 y que ahora pasan al concurso. Claramente no somos responsables de eso que pasó. Desde el último fideicomiso, hicimos una cantidad de denuncias de las cosas, del proyecto famoso de reestructura que existía y que no se llevaban adelante. Llevamos adelante denuncias que nos hicieron ver que las cosas que se estaban planteando no iban a ninguna parte. Luego, en octubre del año pasado vino la intervención del Ministerio de Salud Pública y de allí salen siete denuncias penales que la justicia tiene y deberá dilucidar. No hemos tenido contacto directo (con el grupo inversor). No tenemos ningún proyecto ni un plan. No tenemos nada.

La viabilidad de que los socios sean atendidos por los mismos médicos en otras instituciones

Es una situación rara la que estamos viviendo, porque los usuarios fueron repartidos. Ahora se están atendiendo con nosotros. Cada contacto con ellos es bastante difícil porque nos preguntan “¿a dónde va a ir doctora?” y nosotros no sabemos. Esta situación nos desborda porque no tenemos una respuesta para darles.

Plazos para saber a dónde van a ir los médicos

El Poder Ejecutivo planteó y fue muy claro en ello que quiere que la negociación se cierre el 31 de marzo y si no hay acuerdo deberá decretar. Nuestra disposición es llevar adelante las instancias de negociación todos los días y las veces que sean necesarias para poder avanzar en este planteo.

¿Dan los tiempos?

Parece difícil. Es la intención que tiene el Poder Ejecutivo y nosotros tenemos que trabajar con esa cancha marcada intentando responder las dudas de qué pasa con aquellos que no tienen asignado al primero de abril. ¿Van a tener asignado un ingreso? No está reglamentado aún (el ingreso por el seguro de desempleo). Queremos estar en ese proceso para que no quede nadie afuera. Somos un grupo heterogéneo y hay gente que depende del trabajo de Casa de Galicia. Más allá del multiempleo está el impacto que en el ingreso del núcleo familia generaba. Es lo principal. Es un paro especial, que tiene particularidades, pero necesita elementos que se reglamenten. Necesitamos certezas.

¿Cuántos son los que tienen como principal ingreso Casa de Galicia?