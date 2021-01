Mercedes Ruíz: "Le pedimos a la gente que compren y se vayan, que no sea un paseo de compras"

La alcaldesa del Municipio E habló sobre la tradicional vía blanca de reyes, con la particularidad de que la Intendencia de Montevideo resolvió extenderla y habilitar únicamente puestos contra los cordones de la vereda como forma de ampliar el lugar de tránsito de las personas.

Vía Blanca

Con respecto a otros años es el tema de los contagios y la cercanía porque es una feria que concurre muchísima gente. Siempre ha sido con cuatro vías y la gente había estaba alejado. El municipio tratará de apoyar. Esta feria es competencia de la intendencia municipal, pero el municipio siempre estuvo apoyando. Pedimos mucha responsabilidad a la gente. Que compren y se vayan y no sea un paseo de compras.

Puestos

Se presentaron 1501 y entraron en el sorteo 1300, no es que hubo una gran diferencia. Complicado fue decidir si se extendía hasta Pan de Azúcar. Fue bastante complicado y se actúo rápidamente para cuidarnos entre todos. Hubo mucha responsabilidad y trabajo en organizar esto. Hablamos con los comerciantes de que se eviten problemas y por suerte tuvimos buenas respuestas. Siempre hay algún informal que se pone donde no corresponde y esperemos tener una línea blanca en paz.

Comerciantes

Limpieza

Hablé con el director de limpieza de que esto no nos dé sorpresas. Se planificó la limpieza y se le entregará a cada comercio y a cada vendedor ambulante una bolsa para que pongan sus desechos ahí. Mañana cuando termine la feria estaremos limpiando y desinfectando toda la avenida.

Recolección

Relación con Carolina Cosse

No hemos tenido mucha relación, pero ha sido muy amable conmigo. Si tengo más relación con Federico Graña, la relación ha sido muy buena, ambos pensando en los montevideanos y municipios. Todo lo que he pedido y solicitado me han tratado de ayudar.