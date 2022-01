MGAP registró "mortandad histórica" de gallinas ponedoras a raíz de ola de calor y aumento de humedad

La semana pasada murieron 400 mil gallinas ponedoras a causa de la ola de calor, lo que llevó al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a decretar emergencia avícola en todo el país por 90 días. Bajo este panorama, productores del sector se reunieron con autoridades de la cartera y del Banco República, que estudia la posibilidad de desarrollar líneas de crédito para ayudar a los afectados.

Situación del sector avícola

Se juntaron dos condiciones importantes: la alta temperatura y alta humedad. Fue un combo que históricamente en Uruguay nunca había pasado. Tenemos que cuidar el bienestar de los animales, pero el sector no estaba preparado porque esto históricamente nunca ocurrió.

Medidas hay varias. El sector avícola se puede diferenciar en lo que es la producción de huevos y la de carne. Hoy lo más susceptible son los pollos parrilleros que producen la carne. El sector se preparó, pero vemos muchas falencias en el sector productor de huevos. Quedó demostrado que es necesario medidas para mitigar el calor. La mortandad fue principalmente en los productores de huevos, no así en los parrilleros que llegó al 3%. Los productores de huevos tuvieron 40-50% de mortandad. Esto fue un golpe duro pero tiene que marcar un antes y después.

Estamos empezando a recomponer los días anteriores. La mortandad ha sido histórica. Fue un llamado de atención a todos. Hay muchas cosas para mejorar porque esto que pasó no puede volver a suceder. Agarró a los productores que no estaban preparados para esta situación. Esto probablemente va a volver a pasar y tenemos que estar preparados.

Repercusiones para el consumidor

En la producción avícola de carne no hay ninguna afectación, no hay faltante ni aumento de precio. En el caso del huevo sí se vio un incremento de precio. Se va a producir un incremento del precio sí. Ya hemos hablado para que eso no signifique un aumento extraordinario.