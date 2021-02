Micaela Melgar: "El problema no es Martinelli; el problema es el Mides que hace un año que no puede llevar un liderazgo coherente"

Esta semana se conoció la noticia de que el director general del Secretaría del Mides, Nicolás Martinelli, dejaría su cargo para pasar a prestar “asesoría directa” al presidente Luis Lacalle Pou. La salida no cayó bien en el Frente Amplio, donde cuestionaron el momento que eligió el mandatario para cambiar al número tres de la cartera de Desarrollo Social.

Cómo toma la noticia de la salida de Martinelli

Me sorprende porque en este contexto elegir la seguridad de presidencia es un acto difícil entender. Puedo llegar a comprender que alguien no tenga vocación por lo social, pero abandonar en este momento con lo que implica una transición me parece bastante inentendible. Martinelli vino a hacer una sola cosa y nada más. Me parece que es bastante grave para un ministerio que en este momento es clave para el desarrollo del país. Me parece increíble que no sepa que en el ministerio tenga que salir a dar respuestas en materia de derechos.

Martinelli se va súper cómodo. El problema no es Martinelli. El problema es el MIDES que hace un año que no puede llevar un liderazgo coherente y que gastó un año de una dirección general con gente que claramente no quería estar allí. Tomaron la decisión política de subirle los sueldos a la gente para que se quedaron allí e igual hubo bajas, la más significativa del Sistema Nacional de Cuidados. Trascienden evidentes problemas entre el ministro y terminó renunciando el director general. En el medio el subsecretario también planteó que estaba viendo otras opciones. Sería necesario que la gente que dirija el Mides quiera estar ahí y tenga propuestas para los problemas sociales.

No es necesario estar de acuerdo para querer que al ministerio le vaya bien. Desarmar el equipo del Mides a menos de un año de haber armado equipo es un hecho difícil de entender y debilita el futuro de las políticas sociales que no son prioridad. El ministro y sus liderazgos creo que hubo discrepancias entre Martinelli y Bartol. Espero que ahora el ministro pueda llevar alguna de las ideas que planteó en campaña. Es cierto que no han logrado eficientemente continuar con lo anterior. Tuvieron dificultad para el pago de sueldos y partidas. Esperemos que las ideas de Bartol pueda llevarlas adelante. Lo que falta es que piensen, diseñen y ejecuten. Hasta ahora no ha pasado mucho.

Martinelli presentó logros que son bastante escuetos para lo que tiene ser un director del Mides. Lo de la reestructura nunca lo entendí. No sucedió nada más. Todos los ministerios deben tener un proceso de modernización cotidiana. No he visto ningún resultado concreto referido a políticas sociales. Cuestiono la decisión que se haya priorizado eso en vez de las políticas sociales. No es una buena noticia que no esté conformado un liderazgo del Mides a un año de haber comenzado el gobierno. Martinelli en algún momento iba a llevar adelante las ideas que tiene el ministro. No creo que su salida sea buena en ese sentido porque muestra debilidad y solo interés. Ahora espero que quien venga pueda llevar algunas ideas concretas. Bartol planteó la mudanza a Casavallle. Se necesita mínima eficiencia para lograrlo.