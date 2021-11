Michelini: "El gobierno no logra poner en funcionamiento todo lo de la LUC para evitar un referéndum adverso"

El integrante de la Comisión Pro Referéndum reclamó "igualdad de condiciones" en la utilización de recursos públicos para dar a conocer a la ciudadanía el contenido de la Ley de urgente consideración. Este planteo llega en respuesta al "taller" organizado por el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, en el que se explicó el fundamento de la LUC. Michelini dijo que el gobierno "va por la dirección incorrecta" en materia de seguridad y que el referéndum va "contra el proyecto Herrerista que vale solo el mercado".

"Taller" para periodistas organizado por Presidencia para "informar" sobre el contenido de la LUC

Yo si fuera el presidente, no me hubiera metido. Es cierto que el presidente habló en la campaña de la LUC y luego vino la pandemia y nos olvidamos de todo. Para qué se metió en esto en medio de la pandemia nadie lo entiende. Para qué metieron 40 temáticas en medio de la pandemia nadie lo entiende. El otro gobierno que venga pondrá 80 temas y el próximo pondrá 100. Nosotros hemos hecho una contribución a la democracia. La SPJ se perdió de decirle que no puede meter 40 temas en una ley.

Los recursos son públicos. Íbamos a usar los recursos que hubiera. El gobierno está en su derecho de hacerlo, pero cuando lo hace, lo hace flechado. Venimos a que se informe, a que se discuta, pero queremos igualdad de condiciones. Reclamamos igualdad de condiciones. Si lo hace el Estado, que presente las dos visiones. ¿Cuál es el problema? Ante el más mínimo detalle que no haya igualdad de condiciones, yo reclamo. ¿Cuál es el miedo? Es el Uruguay, es democracia. ¿Cuál es el miedo de confrontar ideas? Aún no tuvimos respuestas. Si nos van a ganar, que nos ganen en la cancha, no en la liga.

Lineamientos de la campaña

Van por la dirección incorrecta. En el mundo se va por la inteligencia policial, que por la represión en la calle. Van a lo bruto, nosotros no queremos que nos saquen derechos al conjunto de los ciudadanos. ¿En dónde están los derechos humanos? ¿Quieren que nos quedemos callados para tal atropello? Respetamos al sindicato policial, son muy queridos. La guerra no es solo para militares, podemos opinar todos.

Nos habían dicho que no alcanzábamos las firmas. Hay algo profundo en la sociedad que dijo que era mejor que lo decidiera la ciudadanía. Vamos a tratar de explicarlo al máximo. Por la comisión Pro Referendum nadie se va a quedar sin entender los 135 artículos. Esto no es un proyecto contra el gobierno, sí contra el Herrerismo. No sopesaron bien y se metieron en un lío, sobre todo el Herrerismo, que es quien marca la cancha. Antes de la LUC, si es buen pagador tiene un año para desalojar. Si esto no sirve para nada, ¿para qué lo pusieron? Ya hay régimen con garantía y sin garantía. En el medio de la pandemia se deje en la calle. En el tema de la seguridad, nos quita derechos a todos nosotros, sobre todo a los jóvenes que van a sufrir todo el tema del control policial.

Spot publicitario de la comisión

Hicimos un manifiesto que habla cosas de la LUC y otras cosas que no. No nos gusta que se privatice la educación pública, eso es lo que hacemos. Le puedo leer los artículos en donde hay indicios de privatización en la educación, por ejemplo sacar a los profesores de los consejos descentralizados. La formación de profesores será con becas en ámbitos privados, es privatización. Da Silveira es una persona que respeto, que se hizo de abajo. Él siempre abogó por lo privado y pagar. La pregunta es por qué siendo ministro del MEC se cortaría las manos en el camino que planteó. No se baja el escudo, pero hay indicios. El ministro no está de acuerdo (en seguir con la educación pública). Que no se va a bajar el escudo uruguayo no está en la ley, pero se privatiza la formación de los docentes. A nosotros no nos gusta que se privatice la educación pública, empezamos la campaña y vemos algún indicio de que eso es así.

Engañoso fue prometer que iban a bajar las tarifas públicas y no lo hicieron y nadie se lo reclama. En cualquier país del mundo que se presenta así la elección es violación de Constitución.

Elección de medio término no es. Contra el proyecto Herrerista que vale solo el mercado, sí. La reforma de la seguridad social no se hace hasta que termine el referéndum. Uruguay es muy protector del Estado y el Herrerismo tiene una concepción muy clara y no logra poner en funcionamiento todo lo de la LUC para evitar un referndum adverso.

Quienes asesoraron sobre la baja de las tarifas públicas, alguna cabeza tendría que haber rodado. El presidente tendría que haber pedido a alguna renuncia. Que nosotros hayamos hecho cosas mal no significa que este gobierno ahora haga las cosas bien. No solo no bajaron las tarifas, las subieron y las subieron por arriba de la inflación. Tiene que haber cambios, como los hubo en empresas públicas a mitad de tiempo. Gobernar no es chiste. Cuando es una promesa tan descarada. La ministra dijo que iban a bajar las tarifas públicas y lo que hacen es subirlas. No creo que haya sido inventado por el presidente de la República.

Si una persona considera que un artículo de los 135 es malo, que actúe en consecuencia y lo derogue. Si los artículos se derogan, va a haber diálogo para reconstruir la forma de gobernar. Pensaremos cosas en su globalidad. Intentamos (el diálogo).