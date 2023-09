Mieres afirmó que el plebiscito contra la reforma jubilatoria “va a generar el colapso del sistema”

Distintas voces del gobierno criticaron en los últimos días la propuesta de cambios jubilatorios que promueve el PIT-CNT, para lo que la central sindical empezará a juntar firmas con el objetivo de realizar un plebiscito junto a la elección nacional del año próximo. Para profundizar en el tema, así como en otros asuntos relativos a su cartera, recibimos a Pablo Mieres, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

Las críticas del gobierno al plebiscito que impulsa el Pit-Cnt

Sigo sorprendido del contenido de esa iniciativa.

Llama la atención porque va en un sentido totalmente contrario a los problemas que tiene el sistema de seguridad social. Agrava y acentúa la problemática.

Envía a situación de colapso total, pone en riesgo las jubilaciones futuras, particularmente incorporar la edad de retiro en la Constitución dándole una fijeza insólita de la que no existen antecedentes.

Tira abajo algo que Uruguay ha construido durante mucho tiempo que es la certeza jurídica.

No me esperaba un planteo de este tipo. Parece que el Pit-Cnt pretende embarcar al conjunto de la oposición en un camino que lo único que va a hacer es mucho daño a los uruguayos.

La oposición no tiene un proyecto alternativo, nunca lo tuvo.

El Frente Amplio no aportó ni una sola idea para la reforma jubilatoria.

Fijar la edad de retiro en 60 años en un mundo en donde todos los países que tienen la demografía que tiene el Uruguay tienen edades de retiros superiores. Es una variable que necesariamente tiene que tener movilidad. Esta regla va a generar el colapso del sistema y que las jubilaciones sean cada vez menos significativas y menos suficientes para la vida de la gente.

Este camino que emprende el Pit-Cnt no es por arte de magia, es porque hay sectores vinculados al Frente Amplio que están de acuerdo o que lo han permitido. Todos sabemos que hay vínculos entre las corrientes sindicales y los sectores del Frente Amplio.

Hubo intentos de mi parte para buscar algún puente sin resultado.

Tengo la esperanza de que esto no prospere. Es el diez por ciento de la firmas, es mucho menos de lo que se requiere para un referéndum. Si en el Pit - Cnt hay una opción de ir a juntarlas, supongo que se juntarán. Tengo la esperanza de que Uruguay no cometa este grave error que al final significa una suerte de afectación colectiva de las oportunidades de todos los uruguayos, particularmente de los más jóvenes que son los que van a sufrir. Los más viejos ya están del otro lado, van a cobrar jubilaciones. Cuando les toque a los más jóvenes no va a haber mucho para repartir.