Mieres: “Andreoli venía en varias oportunidades adelantando su intención de voto en la segunda vuelta. Rompió el acuerdo y la confianza”

"Prefiero que recuperemos nuestra libertad e independencia, que vivir siete meses sin saber qué va a saltar por parte de uno de los socios", dijo el senador por el Partido Independiente.

La Convención del Partido Independiente votó por aclamación su salida de La Alternativa, la alianza que integraba junto al exdiputado colorado Fernando Amado y el sector “Navegantes” de Esteban Valenti y Selva Andreoli.

El partido liderado por Pablo Mieres consideró que Andreoli no respetó la decisión de no pronunciarse sobre eventuales apoyos en una segunda vuelta electoral en la entrevista que ambos concedieron a Desayunos Informales el 25 de marzo.

▶¿Qué pasaría en un eventual balotaje donde no estuviese La Alternativa?: Selva Andreoli apunta que no podría votar por otra opción que no fuese el Frente Amplio. pic.twitter.com/irYDvzXsRJ

Abordamos el tema junto a Pablo Mieres.

Andreoli venía en varias oportunidades adelantando su intención de voto en la segunda vuelta. La gota que desbordó el vaso fue la decisión institucional de Navegantes: ahí la cosa pasa de castaño oscuro.

Pretendíamos que la candidata a vicepresidenta retomara la línea del acuerdo. Pero Navegantes dijo que no votaba a eso ni a lo otro: el cuestionamiento tiene que ver con que exista un pronunciamiento, no con el contenido. Si hay un acuerdo, hay que cumplirlo. El acuerdo decía que no iba a haber un pronunciamiento hasta el 27 de octubre.

Hay una ruptura de la confianza. Le pedimos a Navegantes que rectificara su compromiso y sus declaraciones, y nos dijeron que no. Se rompió el pacto.

En el momento que corresponda, veremos qué haremos, pero es un tema para después del 27 de octubre. Si este acuerdo se había violado ahora, y nos quedan siete meses de campaña… ¿qué puede llegar a pasar? La cosa se volvía inmanejable.

Prefiero que recuperemos nuestra libertad e independencia, que vivir siete meses sin saber qué va a saltar por parte de uno de los socios. Nuestro acuerdo se hizo antes de la firma del compromiso.

No voy a entrar en debate con Valenti. Que diga lo que quiera. Ellos no cumplieron con su palabra. Yo siempre digo lo que pienso y sostengo lo que he dicho. Yo he dicho lo que creo que se debería discutir después.

No hemos discutido sobre la nueva fórmula, sería de mal gusto hablar de eso. Me parece importante y de criterio relevante el tema de la equidad de género. No tenemos ninguna definición.

Avanza País ya se retiró de La Alternativa. Tendremos que conversar con Franzini Batlle. El grupo UNIR de Fernando Amado se reúne el miércoles y verá.