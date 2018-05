Mieres considera “escandaloso” archivar la denuncia contra De León: “Que no haya pedido de procesamiento no significa que la denuncia no esté fundada”

El fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco pidió que se archive las denuncias contra el expresidente de ALUR y actual senador frenteamplista, Leonardo De León.

El senador por el Partido Independiente, Pablo Mieres, es quien denunció ante la Justicia a De León por el uso de las tarjetas corporativas de ALUR. Ante el fallo de Pachecho, ¿qué opina? ¿Cómo va la decisión del fiscal? ¿Tomará nuevos caminos?

Me generó una enorme preocupación la decisión de Pacheco. El fallo es escandaloso. Hay una distancia entre lo que debería ocurrir y lo que efectivamente ocurrió. Después de que se violó el criterio de probidad, la honestidad, de desconocer el fallo de la Jutep… archivar exclusivamente porque no había un reglamento en ALUR que establecía cómo se usaba la tarjeta, cuando el propio presidente era el implicado… no sé

Desde el punto de vista jurídico, es cierto: De León no actuaba como funcionario público. Pero el delito de apropiación indebida se aplica a cualquier ciudadano que usa recursos que no son de él para apropiación personal. Y ese delito sí le cuadra a De León. El delito de apropiación indebida se persigue de oficio, no requiere denuncia de parte. No es cierto que el fiscal no puede seguir adelante con la mera información que le presentamos.

Si mañana un empleado de una empresa le presenta al fiscal pruebas de que una estafa, el fiscal tiene que actuar.

Acá hubo una denuncia documentada por nosotros, un informe de la Jutep también documentado y ALUR pasó todos los datos. Pacheco no se puede escudar jurídicamente en que no hay denuncia de ALUR. Aunque ALUR tendría mucho para denunciar.

Aparecen viajes del país sin que hubiera viáticos otorgados, por lo que no eran viajes institucionales. Y en los viajes institucionales muchas veces se incurría en gastos que eran típicos de gastos por viáticos, cuando además se estaban cobrando los viáticos. El 90 % de la plata que gastó De León es plata del Estado, pero regida por el derecho privado. En la esfera privada, también hay delitos. Cuando él actúa como actuó, el propio fiscal dice que lo hizo de manera irregular y con un uso indebido de recursos.

El fiscal ha tomado un montón de argumentos a modo de excusa. Y eso es escandaloso. Ni la jueza pueda cambiar la decisión de Pacheco, que debe aceptar y asumir el archivo.

La denuncia está recontra fundada. Que no haya pedido de procesamiento no significa que la denuncia no esté fundada.