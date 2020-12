Miguel Fernández Galeano: "Mirar en clave de resultados de gobierno el manejo de la pandemia es una soberana idiotez"

El médico evaluó la situación sanitaria actual y cómo se trabaja desde la oposición en conjunto con el Gobierno nacional para afrontar la pandemia.

La cantidad de casos de coronavirus continúa aumentando de forma exponencial en Uruguay, y el gobierno tomó una serie de medidas para detener su avance, las cuales serán revisadas el 18 de diciembre. La decisión se tomó con el objetivo de llegar a fin de año con menos de 350 casos diarios de promedio semanal, lo que haría que el país ingrese en la denominada zona naranja elaborada por Harvard, donde ya se encuentra Montevideo.

Análisis de las medidas tomadas por el gobierno

Tenemos que pensar este tema en clave país y que todos los sectores se involucren. Es importante tener un criterio a nivel nacional. Lo peor es manejar este tema con controversias de tinte político. Eso no quiere decir que no haya diferencias. No sería correcto perder una vocería y una orientación única en el tema. Una cosa son los datos y otra cosa es la información y otra muy distinta es el análisis de los datos. No se le ha dado suficiente espacio a la oposición. Siempre estamos a tiempo de que haya más. Las decisiones son del gobierno, ni siquiera son del Comité Asesor. Reconocemos esas responsabilidades. Generar un espacio de articulación con la sociedad es siempre deseable.

Estamos viendo la creación de una comisión especial covid. La idea no es generar medidas paralelas, sino complementar las miradas. No tener un abordaje exclusivamente centralizado para que la tarea de rastreo se pueda hacer más rápida. En el más crítico tener un conocimiento que si se proponen medidas no son medidas que caen como un rayo, sino que tiñen fundamento y en ese marco se asumen mejor. No puede haber miedo, es una herramienta muy negativa. Tampoco puede haber culpabilización. El gobierno ha hecho las cosas muy bien en el inicio de la pandemia. El frente no planteó la cuarentena obligatoria. Pensamos que las medidas podían ser más enérgicas. Tabaré en un programa dijo que no descartaba la posibilidad de llegar a la cuarentena obligatoria. Ese tema se magnificó. Es una cuestión que no es decisiva de la cuestión de la pandemia. Lo importante es saber hoy que las medidas restrictivas más fuertes no pueden ser nunca descartadas. Lo peor es pensar que podemos transitar por algo que no tiene final y que está plagado de incertidumbres. Aprendimos de esa experiencia, incluso de la posibilidad de opinar públicamente. El gobierno toma las decisiones y nosotros acompañamos. Si nos va mal el problema va a ser de todos, no va a ser del gobierno.