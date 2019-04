Ministerio de Salud afirma que “no ha habido nuevos casos sospechosos” de sarampión tras el de la mujer que resultó afectada

"Vacuna hay disponible así que todos tendrán", apuntó la directora general de la Salud.

El pasado jueves, el Ministerio de Salud Pública confirmó que se detectó el primer caso de sarampión en Uruguay desde 1999. La mujer que contrajo la enfermedad es María Fernanda “Nani” Rodríguez, la hermana del piloto fallecido Gonchi Rodríguez, presidenta de la Fundación que lleva su nombre.

¿Aumentó la cantidad de vacunas que se suministran diariamente desde que se detectó este caso? ¿Hay suficiente stock de vacunas para cubrir la demanda? Abordamos el tema junto a la directora general de Salud del MSP, Raquel Rosa.

La paciente presentó una manifestación leve y ya está fuera de peligro. Los que estuvieron en el Buquebus ya estarían en fecha para que podamos decir que no tuvimos más casos a partir de ese contacto. Pero se sigue la investigación epidemiológica, especialmente por los contactos que tuvo la paciente tratada.

La investigación epidemiológica se hace siempre. La respuesta de la gente es muy buena: se ha llamado uno por uno o contactado personalmente o a través del prestador de salud donde se atienden. La gente se acerca a tomarlas medidas. No ha habido nuevos casos sospechosos a partir de este caso.

Hace varios años que venimos avisando que por favor revisen tener la vacuna contra el sarampión. Todos tenemos que tratar de estar inmunizados. Si todos los que están alrededor de la persona que contrae sarampión estamos bien inmunizados, no hay riesgo, porque la dispersión no ocurre. Pero si las personas que rodean a la persona infectada no están inmunizadas se corre riesgo de que una rápida dispersión.

Puede que algunos lugares se hayan quedado circunstancialmente de vacuna por el día. Vacuna hay disponible así que todos tendrán. Para ayudar a estas situaciones, el MSP ha dispuesto que el móvil que se dispuso en la puerta del ministerio continúe durante este lunes y martes, desde las 9:00 a las 18:00 horas. A partir del miércoles, el móvil estará en la Intendencia.