Ministerio de Salud exhorta a vacunarse contra el sarampión ante caso de viajero ruso que viajó a Montevideo desde Buenos Aires

El Ministerio de Salud Pública dispuso un vacunatorio móvil para facilitar el acceso a la vacuna triple viral (sarampión, rubeola y paperas), tras la detección de un caso importado de sarampión en un viajero ruso, de 39 años, que viajó a Montevideo desde Buenos Aires el pasado 17 de marzo y regresó a esa ciudad el mismo día.

El comunicado emitido por las autoridades indicaba que si alguna persona estuvo en contacto con ese ciudadano o presenta sintomas como fiebre, erupción cutánea, conjuntivitis, síntomas respiratorios hasta dos semanas luego del viaje debe consultar al médico e informar que pudo haber tenido contacto con un caso de sarampión.

Unos 400 servicios de vacunación disponen de dosis contra el sarampión más un móvil que estará frente al Ministerio de Salud, el miércoles 3 de abril entre las 09:00 y las 15:00 horas. Las autoridades recomiendan que quienes hayan cumplido 52 años y no hayan recibido la segunda dosis se vacunen. Además, se ajustó el esquema de inmunizaciones en niños.

“La enfermedad de sarampión no está presente en Uruguay desde 1999, es decir, hace 20 años que no tenemos casos. El caso importado de Argentina (de una persona) que visitó transitoriamente Uruguay no cambia esa condición”, aclaró la directora de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Lucía Alonso. Además, enfatizó que quienes residan en el país deben haber recibido las dosis indicadas de la vacuna tripe viral (contra sarampión, rubeola y paperas o SRP). Según explicó, la cobertura de vacunación en el país representa casi al 95 %, pero es necesario evitar descuidos.