Ministro de Vivienda afirmó que Jorge Ceretta “se tomó atributos que no le correspondían”

El 9 de mayo asumió al frente del Ministerio de Vivienda el ex senador, Raúl Lozano. Su llegada al Ejecutivo fue luego de que el presidente Luis Lacalle Pou le pidiera la renuncia a quien hasta ese momento era la ministra, Irene Moreira. Para hablar sobre los primeros meses al frente del Ministerio y otros asuntos políticos, recibimos al ministro Raúl Lozano.

La decisión de pedirle la renuncia a Jorge Ceretta

Por distintas situaciones en las cuales yo entendí que había una serie de atributos que se estaba tomando que no correspondían. Atributos en cuanto a distintos documentos que entendía que tenían que tener una resolución ministerial para que los pudiera firmar, que no estaban las resoluciones.

La investigación sobre asignaciones directas de viviendas

Yo creo que es de buen administrador que, ante la menor sospecha, se realice una investigación administrativa. Lo que no quiere decir que se constaten irregularidades. Puede que sí, puede que no.

La nueva gestión del Ministerio de Vivienda y el Plan Avanzar

El proyecto de ley sobre deudores del Banco Hipotecario

Los senadores de Cabildo Abierto en 2020 presentamos el primer proyecto de restructura de deuda en unidades reajustables para el Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivencias. Semanas después el senador Coutinho presentó otro proyecto. Dos años después, Camy y Botana presentaron otro proyecto.

Lo que se está trabajando ahora no es ninguno de esos tres proyectos. Es un nuevo proyecto presentando por el Poder Ejecutivo que tiene dos fases importantes. Uno que es la restructura de la deuda. Lo otro que se presentó, que a mí me sorprendió porque yo la verdad no tenía idea, es el tema de la fusión del Banco Hipotecario y el Banco de la República. El Banco Hipotecario ha sido una solución habitacional para miles de uruguayos. Fusionarlo no sé si es la mejor idea.