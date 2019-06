Miranda: “La fórmula presidencial no está ni cerca de estar definida, pero será paritaria. Hay que buscar el mejor complemento para ganar en octubre”

"Creo que es un muy mal proyecto, que está jugado en términos de campaña electoral", consideró el presidente del FA sobre el plebiscito de Vivir sin miedo. "Creo que los debates valen la pena", agregó.

La Mesa Política del Frente Amplio analizó el viernes pasado la participación de los candidatos en debates televisivos. El sector dijo estar a favor de que se generen debates en el marco de las elecciones y que la bancada discutirá modificaciones al proyecto de ley presentado por el diputado Fernando Amado. También está en discusión el financiamiento de las campañas electorales.

Además, ¿cómo se prepara el Frente Amplio para las elecciones internas? ¿Cómo se definirá la fórmula presidencial? Por otro lado, ¿qué postura se toma sobre el plebiscito de la campaña Vivir sin miedo? Abordamos estos y otros temas junto al presidente del FA, Javier Miranda.

Los debates políticos

Creo que los debates valen la pena. Las campañas deberían ser espacios de debates de proyectos. Pero tienen que confrontarse puntos de vista.

La regla ha sido que el que va primero no debate: en término tácticos es comprensible, pero creo que eso no le hace bien a la democracia. Necesitamos más debate razonable. No es solo ganar votos por ganar votos, hay que construir democracia.

El proyecto de Fernando Amado puso el tema de los debates sobre la mesa. El Frente Amplio discutirá el tema, pero, en principio, la actitud es de apoyar el proyecto, aunque no sé si con alguna modificación o no.