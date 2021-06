Mónica Bottero: "Simplemente dijimos que Andrea era una usuaria de Inmujeres y eso no implica romper ninguna confidencialidad"

La directora de Inmujeres conversó sobre las críticas por el manejo del caso Andrea Panini. También habló sobre su visión sobre el proyecto de Tenencia Compartida y los derechos de los menores.

Caso Andrea Panini

Cuando sabíamos que había dato cierto de que Andrea Panini había aparecido en Argentina nos pareció importante dar información sobre cuál es el rol de mujeres con hijos porque se estaba cuestionando en las redes, si vamos a contestar todo lo que se dice tendríamos que tener horas extras de trabajo y de la vida, acá hubo organizaciones que lo plantearon con mucha fuerza y decidimos desde el instituto aclarar cuál había sido de la forma que nos manejamos y cuál había sido el rol que había tenido en Inmujeres. Nosotros no tenemos por qué salir a investigar, a correr, a buscar una mujer que desapareció, no es nuestro rol, para eso está la fiscalía y la policía. Si podemos involucramos diciendo que la salimos a buscar, pero sabemos que es una opción poco demagógica, que no tenía un fin real. Nosotros lo que tuvimos que hacer lo hicimos eso que fue cuando ella fue a pedir ayuda al servicio de mujeres, recibirla, atenderla, acompañarla, darle apoyo legal, de hecho se le puso una tobillera. Acompañarla en todos sus procesos ya que son todos complejos y no es solo ir a hacer la denuncia.

Nos pareció importante en este momento aclarar de que a ella se la acompañó cuando se la tuvo que acompañar. Simplemente dijimos que fue una usuaria nuestra y eso no implica romper ninguna confidencialidad. La mayoría de nuestras usuarias no lo ocultan porque no hay nada que ocultar. No dijimos nada sobre el contenido que ella planteó, ni siquiera por qué fue y ante qué hecho, qué le había pasado y por qué podría estar asustada o no, el vínculo de su hijo, que eso si es público y no fue divulgado por nosotros.

Tobillera

No soy abogada ni lo sé en detalle. Ella es la protegida entonces la naturaleza con la que podemos analizar es diferente, la otra persona es el agresor. La tobillera es una manera sustitutiva, ella tiene monitor de seguridad que lo sacó. Al sacarse el monitor de la tobillera estaba quedando desprotegida y dejando de informar a quien la estaba cuidando ya que se estaba desmarcando de ese monitoreo. No quiero juzgar, las víctimas ya hemos visto hasta dónde puede llegar la situación de perder la vida. No somos quienes para juzgar sus actitudes de lo que hizo y lo que no hizo. A veces uno puede estar afectado psicológicamente y tomar determinadas decisiones o acciones que quizá no las haría en otro momento, pero hay que estar en ese momento cuando uno tiene miedo y sabe que la vida corre riesgo.

Proyectos de Cabildo Abierto y Partido Nacional

En su momento me reuní con la senadora Asiaín, que tuvo una actitud sumamente abierta para conversar de esto y me llamó un día para que le dijera que me parecía y por qué había dicho que no estaba de acuerdo con la ley y que me parecía a mí para aportarle. En general hay un poniente del derecho apoyada por la mayoría de la Asociación de Magistrados de los Defensores Públicos de UNICEF y de otras organizaciones, también es bueno reconocer que hay profesionales muy respetados que están de acuerdo y apoyan este proyecto, me basé un poco en la versión de UNICEF especialistas en temas de niños, niñas y adolescentes, que cuestionan que hay una parte de la ley que dice que una exposición de padre separado ante una denuncia de abuso las visitas no quedan interrumpidas hasta tanto se deriva si esa denuncia fundada. Eso me parece que no está correcto, si un niño está en situación de abuso y dejarlo en esa situación cuando hay una denuncia que tiene cierto fundamento, es importante atender al tipo de señales que ellos dan. El no suspender las visitas cuando están mediando una denuncia de abuso no me parece correcto. Se nos ha dicho que muchas veces hay madres usan la denuncia de abuso para alejar al padre del niño por bronca entre ellos. El derecho en general ha decidido correr ese riesgo porque primero corre por delante la integridad física de los niños y niñas y nosotros acompañamos esa postura. En otros casos cuando se insiste tanto en la tenencia compartida que los niños puedan estar compartidamente tres días con uno y otros tres con el otro, hay movimiento de padres varones que han promovido estas leyes y están buscando de librarse de la pensión alimenticia que piensan que se lo están dando a la ex y no para la manutención del niño o niña. Por intereses de los adultos a veces se olvidan de qué es lo mejor para ese niño o niña. Me reuní con la senadora Asiaín con un sentido de apertura y generosidad que me han sorprendido, me han dejado contenta porque quiere decir que podemos trabajar juntas junto a otros legisladores. Había reformulado su proyecto en estos comentarios y señalamientos fueran agregados en la ley.

Si fuera una legisladora o si fuera de elegir imponer , plantear o no plantear esta ley, yo preferiría plantearla. Estamos hablando de situaciones que son minoritarias, separaciones que se acuerdan en tribunales.

Estamos hablando de casi más de medio millón de ciudadanos que acompañaron a los legisladores en que los eligieron como sus representantes, que consideran que se debe legislar más sobre esto porque hay puntos en la ley que no se están atendiendo, me parece muy bien que lo planteen y que quieran poner el foco sobre esos puntos. Sobre lo que dijeron los otros senadores me parece no entrar en polémica, ellos tienen sus opiniones.

Le dije a Graciela Bianchi de quien a conozco casi de adolescente, le dije que iría a visitarla a su despacho para contarle algunas cosas sobre el feminismo, las feministas, la ideología de género como ellos llaman.

De Cabildo Abierto tenga una invitación, la diputada Inés Monzillo me pidió una entrevista que también se había expresado.

A las feministas nos gusta evangelizar en el mejor de los sentidos, evangelizar en los sentidos de contar y de qué se trata lo que hacemos, de que no hay un solo feminismo de que hay varias corrientes. Pertenezco a una corriente feminista que llamaríamos la generación del 83’ que éramos activistas de género desde que volvió la democracia, mujeres de todos los partidos, periodistas y como otras colegas que han acompañado estos reclamos, siendo de ningún partido, nos juntamos a charlar de muchas cosas, sin importar de qué partidos son, a pesar de las diferencias hay cosas que podemos conversar juntas, y por supuesto que con varones también.

Inés Monzillo a pesar de las críticas me pidió una entrevista y por supuesto le dije que con muchísimo gusto la voy a visitar al palacio y podemos conversar sobre porqué nos oponíamos al proyecto inicial, el proyecto que presentó Asiaín es perfectamente acompañable Voy a seguir visitando a todos los legisladores y legisladoras que estén dispuestas a conversar. Hoy en el mundo, tanto público como privado, la perspectiva de género de ver la realidad y a la hora de tomar en cuenta las decisiones es necesaria. La perspectiva de género tiene poco que ver con actitudes radicales que le hacen bastante daño al movimiento feminista, la agresión a edificios públicos, el desprecio por el quien tiene fe, yo desprecio a los golpeadores, a los femicidas, desprecio a los acosadores, pero creo que a veces ellos tienen una oportunidad si muestran que entendieron lo que hicieron.