Monoccino: el primer local NFT en Uruguay

El mundo de los NFT no solo está creciendo en el mundo, sino que también en Uruguay. Una tienda de venta de objetos de diseño, ubicada en Punta del Este, será el primer edificio del país en desarrollarse en estos mundos virtuales. Se trata de la tienda Monoccino, que hará de su local una obra de arte digital en 3D. Y no solo eso, para seguir apostando en la innovación digital, tienen pensado incorporarse al famoso metaverso.

Qué es un NFT

Por ejemplo, una foto. Antes a través del celular con una foto, o una foto de arte virtual, vos la podías enviar por correo, reenviar. Se puede reproducir mil veces. Ahora lo podés hacer, pero los derechos de esa obra son tuyas. Eso quiere decir que si alguien quiere tener esa obra, te la tiene que comprar. Que antes no se podía, porque no existía la manera de hacerlo. Es un tema complejo y hay un montón de cuestiones que tienen que ver con esto. Te permite tener un activo digital, es decir, que hay una oferta, una demanda y hay una cantidad finita de cosas, de parcelas. Esto va generando que se convierta en un negocio.

Cómo se puede pasar a una tienda NFT

La repercusión de los NFTs

La verdad que de respuesta, por ahora, ha sido como un boom. En Punta del Este fue el tema de conversación. Es algo que esta erupcionando y está todo el mundo hablando de eso. Nosotros el proceso todavía no lo terminamos. Estamos aún en desarrollo porque no sabemos bien para qué lado va. Ya pasamos por varias etapas. En un momento iba a ser una obra de arte, que iba a ser un coleccionable. Después dijimos “bueno no. Si hay mundos virtuales entonces hay casas virtuales. Bueno, pongamos nuestra casa, muebles virtuales. Hagamos nuestro diseño de interiores”. Nosotros, además de ser un local, somos un estudio de diseño de interiores. Las repercusiones por ahora es que está todo el mundo diciendo “bueno, a ver. De qué se trata”. No es que es una conversión, una venta real. Por ahora es algo donde estamos todos intrigados.