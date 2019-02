Mujica cree que la ONU debería mediar en Venezuela y afirma que una derrota electoral no es algo dramático: “Si al Frente Amplio le toca perder, voy a pelear a favor del país”

"Si no se puede negociar, la salida es obvia: la guerra", apuntó el expresidente sobre la crisis venezolana.

El Frente Amplio celebra los 48 años de su fundación. El orador principal del acto será el presidente de esa fuerza política, Javier Miranda, y el evento contará con la presencia de los 4 precandidatos presidenciales del oficialismo: Carolina Cosse, Daniel Martínez, Óscar Andrade y Mario Bergara.

¿Qué balance puede hacerse sobre estas cinco décadas de vida del Frente Amplio? ¿Es posible que la oposición logre evitar un cuarto período de gobierno de la izquierda? Además, ¿qué rol debe tener Uruguay en la crisis venezolana?

Abordamos estos temas junto al expresidente José Mujica.

La crisis en Venezuela

Parecería que cuando la Justicia lauda una cosa, para determinado lugar es correcta, pero cuando lauda para otro lado no sería tan correcta.

Yo nunca dije que iba a mediar en este tema. La imaginación vuela. Solo di una opinión como cualquier opinólogo de este mundo, de que no veía otra salida. Lo más importante que hay que evitar es la guerra, que es algo que está arriba de la mesa. La gente se olvida de que reiteradamente desde Trump y sus funcionarios han dicho que todas las opciones están arriba de la mesa. Conocemos lo que puede significar eso. Se sabe cuándo empieza una guerra, pero las complicaciones que puede traer a posteriori… es una imagen que debe de ocupar nuestra máxima preocupación.

Tenemos que encontrar alguna fórmula que dé salida a esta contradicción. Desde el punto d vista del derecho, está todo por fuera del derecho hace rato. La realidad es lo que cuenta. Venezuela es un país con demasiado petróleo y eso la lleva a que el régimen dependa cada vez más de China. Estados Unidos ha decidido enfrentar el desarrollo de China.

El mundo está interviniendo, algo que hace unos años parecería un disparate. Esto desemboca en una guerra si no se encuentra una salida. Lo único que se está creando en un circuito de guerra al decirle a Maduro que se rinda. Todos deberían tener un margen.

El nuevo presidente autoproclamado no puede procesar elecciones limpias en Venezuela por más intenciones que tenga. Organizar elecciones significa movilizar miles de funcionarios… y si no hay un poder externo, que creo que debería ser Naciones Unidas, no hay garantías. Sino lo que se va a hacer, en todo caso, es un fraude disimulado con el apoyo internacional. La comunidad internacional no debería lavarse las manos. Si esto no cambia, suenan tambores de guerra en el Caribe.

No se puede negar a quien está y después pedirle que vaya a negociar. Para tener relaciones y negociar hay que tener un margen de reconocimiento. Si no se puede negociar, la salida es obvia: la guerra.

Si Venezuela fuera un desierto sin recursos naturales, los derechos humanos pasarían a segundo plano. Estoy convencido de eso.

Se van a llevar una sorpresa con la gente que va a estar mañana en Uruguay. Me preocupa que se encuentre una salida que no signifique guerra.