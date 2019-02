Muñoz considera que también se hubiera generado polémica si las clases empezaban después de Carnaval y afirma que sería muy negativo para Uruguay que Lacalle Pou fuese presidente

"Yo nunca hubiera votado a Sendic para presidente", apuntó. "Me he dado cuenta de que la tarea de convencimiento es muy lenta", reflexionó sobre la educación y los cambios.

A pocas horas del comienzo de las clases en Primaria y Secundaria, el inicio de cursos llega con polémica porque los docentes -de ambos niveles- cuestionan la fecha elegida: el viernes 1º de marzo. ¿Qué visión tienen las autoridades?

Además, ¿por qué cuestionó al senador Luis Lacalle Pou sobre su trabajo? ¿Qué opina sobre los legisladores en general?

Abordamos estos y otros temas junto a la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz.

La educación y el comienzo de clases 2019

El primer día hábil del mes de marzo tienen que empezar las clases. Hubiera dado polémica si hubiéramos empezando después de Carnaval, también. Muchas familias no toman vacaciones, otras sí y justificarán las faltas. Se tendrá en cuenta porque es un día. Se iba a generar polémica si se decidía dar asueto en Carnaval.

La reglamentación actual no da justificativo, pero no es un cúmulo de faltas que hagan que un niño que asista siempre a la escuela pueda tener problemas.

Si hay algo que tiene Primaria es que cuando hace una reglamentación es igual para todos. De antemano no se puede prevenir cuál va a ser la situación de falta de los chicos.

El turismo es muy importante, la educación también es muy importante. La decisión del Codicen ha sido acertada. Posteriormente, se evaluará la situación de las faltas para poder contemplarla adecuadamente.

Hay 2.675 locales distribuidos entre Primaria, Secundaria y UTU en todo el país. Dos nuevos liceos, incluido el nuevo liceo de Dolores. El esfuerzo que se ha hecho en este período por la infraestructura no se había hecho desde la primera época del Gobierno de José Batlle y Ordóñez. Algunos enchufes van a andar mal, algunos tendrán problemas con el agua o con humedad, pero se ha trabajado como nunca.

El 99 % de las horas de Montevideo ya fueron entregados. Se incorporaron 3.000 personas al plantel docente. Son 30.000 docentes que atienden a 240.000 estudiantes.

El seguimiento de los chicos hace que todos tiendan a empezar la educación media. Es cierto que hay abandono, sí. Puede que el sistema no sea atractivo para los chicos. Muchas familias creen que no es necesario ir al liceo, y dicen que a la escuela sí los obligan a ir, pero a la enseñanza media no. Pero es necesaria, y es un proceso hacer entender eso.

Hay que tener un programa más atractivo para los jóvenes. Pero es cierto que la familia no jerarquiza igual el liceo que a la escuela. Hasta los 17 años, el chico debe estar en un ámbito de estudio para su formación ciudadana. No estamos satisfechos con los resultados, pero debemos seguir trabajando con las familias y la sociedad, porque los chicos deben estar en la enseñanza media hasta los 15 años.

Hay responsabilidad del sistema de las familias. Hay un número muy importante de liceos en los que se está trabajando en talleres, que trabajan varios profesores. Es un número importante de liceos, pero no una experiencia generalizada. Se necesita también un esfuerzo de la sociedad.

Me he dado cuenta de que la tarea de convencimiento es muy lenta. En estos cuatro años me di cuenta de eso, pensaba que iba a ser una tarea más rápida.