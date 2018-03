Murro sobre Un Solo Uruguay: “En el grupo hay gente buena y trabajadora, pero hay otros con intereses políticos que los están usando”

La tasa de desempleo se aceleró durante el mes de enero en nuestro país. En el primer mes del año llegó a 8,5%, una diferencia de 1,6 puntos porcentuales frente a diciembre (cuando había sido 6,9%) y cuatro décimas porcentuales por encima de lo que se había registrado en el mismo mes de 2017 (8,1%), según información divulgada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Abordamos estos y otros temas junto al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro.

El conflicto con los centros educativos

Espero que cosas como estas no se den. Más allá de cómo se haya generado el conflicto, ofrecimos diversos ámbitos de negociación, pero el sindicato tuvo una actitud intransigente de no negociar. Nosotros procedíamos como teníamos que hacerlo.

Los centros educativos fueron desocupados anoche. Lamentablemente tuvimos que acudir a esta medida, después de haber establecido diversos diálogos. Concurrió un mediador del MTSS y ellos no estuvieron de acuerdo en entrar en una mesa de negociación. Ante ese hecho, y ante la solicitud del Codicen y el MEC, tuvimos que solicitarle al Ministerio del Interior la desocupación.

Las negociaciones colectivas

Empleo y desempleo

El conflicto con el campo y los autoconvocados

Allí hay mucha plata en relación a la convocatoria, muchos recursos, así que prefiero llamarlos por el nombre Un Solo Uruguay. Ellos tienen la libertad de movilización que hemos logrado en democracia.

Me extrañan dos cosas que no aparecen en su plataforma. Una es el precio de la tierra, de la que se ha hablado algo. Me preocupa el rural de pata en el barro con botas de goma: esa gente tiene problemas. El que vive en Carrasco o Pocitos y es dueño de tierras, y cobra muy bien por la tierra que arrienda, y va una vez al año a pasear… esa es otra historia.

Creo que hay gente buena en el grupo, gente trabajadora, pero hay otra gente con intereses políticos que los está usando.

La otra cosa que no aparece es la defensa del sistema de seguridad y salud rural.