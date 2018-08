Mutual de Futbolistas sobre crisis en la AUF: “No pedimos la intervención, pero sí la apoyamos. El fútbol uruguayo tocó fondo hace tiempo”

Matías Pérez dijo que "es tristísimo" que los hayan llamado golpistas y que ellos solo buscan "mejorar el fútbol".

En el marco de la crisis política que vive la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), ¿cuál es la posición adoptada por la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales en toda esta polémica? Abordamos el tema junto a Matías Pérez, vicepresidente de la MUFP.

Nosotros no pedimos la intervención, pero sí la apoyamos. Creíamos importante que se interviniera.

No tuve la oportunidad de escuchar a Fernando Cáceres, pero sí entiendo que hay muchas cosas que siempre se resuelven hablando. El Gobierno no puede meterse, pero si es un camino de diálogo, quizás pueda llegar a buen puerto. Es un tema que deben resolver la FIFA y la AUF.

Nosotros tuvimos nuestro propio conflicto, que duró año y medio, y por momentos sentimos la espalda de determinados sectores. Desde un principio sentíamos que necesitábamos una intervención, y sentimos que eso llegó tarde.

Creo que a nosotros nos costó muchísimo todo el camino de la intervención y solucionar el conflicto. Hoy nuestra Mutual está desfinanciada por toda esa problemática. Se podría haber hecho algo antes.

El fútbol uruguayo tocó fondo hace tiempo. Hemos venido siguiendo todos los acontecimientos: votaciones que no se pueden entender, cuando se votan cosas que valen mucho menos contra otras que valen mucho más, y las veces en las que se nos ha dado la espalda a los futbolistas en poder tomar más decisiones.

Estamos reclamando nuestros derechos y también participación. Los futbolistas deben tener un lugar importante dentro del fútbol y estar en alguna toma de decisión dando nuestro punto de vista.

El nuevo estatuto propone que todos los estamentos del fútbol tengan participación. Veremos cómo se da esa participación y qué es lo que nos corresponde. El futbolista ahora no solo patea la pelota: también opina sobre sus derechos.

Es tristísimo que nos hayan llamado golpistas, es lamentable. Diego Lugano ha estado con la selección y trabajando sobre estos temas durante muchísimos años. Acá se gasta mucho más de lo que entra, y si no nos organizamos, no funciona. Se nos ha hecho creer a nosotros y a la sociedad que este negocio es pobre y que no se pueden más cosas, pero no es así.

Por ahora no estamos manejando parar el fútbol. Ha trascendido que los clubes sí lo manejan, pero no sabemos nada. Nosotros no estamos en contra de los clubes; al contrario, queremos que ellos tengan mayores ingresos. Queremos mejorar el fútbol para todos los que viven de esto.