Natalia Pereyra sobre la falta de medicamentos en ASSE: "Ha sido intermitente, pero se ha agudizado en las últimas semanas"

La representante de los usuarios de ASSE explica que la situación es intermitente, no es general. Esto implica que en algunos lugares pueden conseguir los medicamentos, mientras que en otro no. A su vez, la situación se va repitiendo cada vez más. La población más afectada son los usuarios rurales.

Los problemas en el suministro de medicamentos

La situación que vive el usuario que vive en el medio rural es bien compleja. Porque los medicamentos van una vez al mes a las pequeñas poblaciones, y esto altera el tratamiento y hace que hasta el mes siguiente no tenga la posibilidad de recibir el medicamento, a no ser que tenga la posibilidad económica de viajar o pagarle a alguien que vaya e intente encontrarlo.

¿Qué patologías se ven afectadas con este problema?

¿Cuál es ese medicamento de uso masivo?

¿Cuál es su diagnóstico de por qué y desde cuándo ocurre esto?

Inicialmente fue intermitente, también hay que decirlo. No fue algo general ni nacional. Nosotros podíamos encontrar el medicamento en un departamento y en otro no. Lo que nosotros contemplamos son soluciones de quien lo tiene para quien no lo tiene. Ha sido intermitente, pero se ha agudizado en las últimas semanas. Y en otros lugares no ha faltado el medicamento: tenemos departamentos donde el medicamento ha sido accesible. Solo en excepciones. Por ejemplo Tacuarembó: no ha faltado medicamento.

El problema de medicamentos, como todo en ASSE, es multifactorial: no podemos adjudicarle la responsabilidad a una sola parte. Ni solo a los laboratorios ni solo un problema de gestión. Es un problema que tiene un montón de dificultades por distintas cosas. Algunos en la planificación quizás. Por eso vi con buenos ojos la creación de la Dirección de Medicamentos, porque entendí que se iba a organizar ese criterio para la compra del medicamento; tú tenés que prever algunas cosas. Un prestador como ASSE que atiende a la mitad de la población tiene que prever algunas cosas como el medicamento que, además, es algo esencial. Los equipos de gestión no siempre pueden prever o no tienen tan claro cómo hacerlo. Sobre la tercerización obviamente estoy en contra, no me parece que sea una solución. Creo que ASSE tiene todas las posibilidades de hacerlo y de hacerlo bien si es que resuelve algunas cuestiones, incluso cuestiones presupuestales: ASSE tiene más usuarios. ASSE, además, como prestador público y como todos los prestadores del sistema tienen que apuntar a que su canasta de prestaciones crezca. Esto no es una cuestión de ahorro o de gestionar mejor los recursos. Por su puesto que todos los usuarios de ASSE queremos tener todos los medicamentos y si hay medicamentos nuevos que son efectivos, todos los uruguayos queremos que estén, tanto públicos como privados.