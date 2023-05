Natasia Barceló aseguró que "falta madurez política" para un acuerdo de integración en Latinoamérica

Se realizó la cumbre de presidentes en Brasilia en la que Luis Lacalle Pou y Gabriel Boric criticaron al nuevo presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por sus dichos sobre la situación de Venezuela. Para hablar sobre la posición del presidente de la República en la cumbre, el rol de Lula y el debate por la integración de los países regionales, recibimos a la docente investigadora, Natasia Barceló y al docente de Economía Política Internacional, Nicolás Pose.

Natasia Barceló

En la declaración no se hace mención a la UNASUR. Y esto no es menor porque varios países, entre ellos Brasil, buscaban reactivar la UNASUR, una organización que nuclea a los 12 países de Sudamérica que no había tenido el éxito en etapas anteriores. Desde mi punto de vista esa no era una idea muy inteligente.

Finalmente, en la resolución no está la palabra UNASUR y lo que se busca es crear un grupo de alto nivel entre los cancilleres de los 12 países y, a partir de ese grupo de alto nivel, hacer un acompañamiento de lo que vaya sucediendo en las reuniones posteriores.