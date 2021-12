Nelson Ledesma: "El Uruguay no está forestando los mejores suelos del país, eso es una falacia"

Cabildo Abierto pretende votar hoy en comisión –con apoyo del FA– el proyecto de ley que limita la producción forestal, pero una intervención del Poder Ejecutivo lo dejó en stand by ya que los ministros de Ambiente y Ganadería darán a conocer el lunes una serie de decretos que introducen modificaciones a la actividad. Los cambios son observados con atención por los productores, que consideran que limitar o reducir la forestación es un “error estratégico” como país.

Modificaciones en la Ley de producción forestal

Consideramos que el proyecto forestal es muy malo. Las razones porque prohíbe la actividad forestal y pretende limitar la actividad forestal, no hay ninguna razón de índole ambiental, económico o social que de alguna forma fundamente la necesidad de proteger un bien de interés general como pueden ser los recursos naturales y ejecutar un proyecto de esta dimensión.

Prohíbe de alguna manera porque el que no tiene suelo de prioridad forestal no va poder desarrollar la actividad. Para que la gente entienda qué es la prioridad forestal y qué es la aptitud forestal. La prioridad forestal es un concepto político y la aptitud forestal es un concepto técnico. Cuando se hizo la ley forestal y se pretendió de alguna manera forma fomentar la actividad forestal, se dijo no podemos dar subsidios o beneficios fiscales a todos los suelos de aptitud forestal. Concentraron en una porción de esos suelos y determinaron que ciertos suelos son de prioridad forestal. Hoy hay cantidad de suelos con aptitud forestal, cuyo mejor uso, desde el punto de vista de conservación y productivo es la forestación, quedarían fuera de este esquema.

Hoy en Uruguay no está prohibido forestar. Cualquier productor puede desarrollar un proyecto forestal. El sector está controlado por la dirección forestal y por el Ministerio de Ambiente. Cuando nosotros presentamos proyectos forestales más de cien hectáreas afectadas, necesitamos la autorización ambiental. Si las forestaciones está sobre suelos de prioridad forestal hoy tiene un proceso más rápido en lo que es el análisis del estudio ambiental, pero si la forestación está instalada en suelos que no son de prioridad forestal, aun sean aptitud, pero no prioridad forestal necesitan un estudio muchísimo más profundo. Hoy no hay prohibición, se puede desarrollar la actividad. No hay razones ambientales para prohibir. No hay ninguna demostración de que la forestación afecte los suelos.

La forestación es una de las formas de mejorar la calidad de los suelos incorporando materia orgánica. Eso se puede medir, no es que se corte y se perdió. El ciclo continúa. Si uno analiza el aspecto ambiental, económico y social, el sector forestal es estratégico para Uruguay. No lo decimos nosotros interesados en el sector, lo dice la OPP de la administración anterior cuando analizó los sectores con perspectiva de futuro y el sector forestal es uno de ellos. Si miramos hacia el mundo, el mundo va hacia el consumo de productos renovables. La sustitución de productos derivados de la industria petroquímica, que pueden ser muchas fibras por energía renovable, el sector forestal tiene esa posibilidad de suministrar eso.

El Uruguay no está forestando los mejores suelos del país, eso es una falacia de la realidad. De los suelos forestados, el 75 % están en prioridad forestal y hay un 25 % que no está sobre suelo de prioridad forestal, pero no quiere decir que estén plantados los mejores suelos. Al menos hay seis razones diferentes que explican el porqué de ese 25 % fuera de suelo de prioridad forestal. La primera no hay previsión para forestar, nunca la hubo. Salvo excepciones por la Ley de arrendamiento territorial o excepciones por condiciones ambientales en suelos hidro-mórficos, es decir suelos de zonas bajas que no se podrían plantar. Segundo el proyecto de ley del año 87’ contemplaba que un productor que tuviera el 60 % de un padrón de suelo de prioridad forestal, al forestar el 60 % automáticamente tenía el 40 % restante como prioridad forestal. Hay decretos que han cambiado la normativa forestal y suelos que en su momento estuvieron incluido como de prioridad forestal fueron sacados de prioridad forestal y esos suelos se plantaron bajo la ley forestal.