Nibia Reisch: "No estamos en contra de los perros, sino a favor de la vida"

Conversamos con la diputada del Partido Colorado quien explicó sobre la presentación de este proyecto de ley que prohíbe la "cría y comercialización" de razas peligrosas en Uruguay. La propuesta busca evitar la cría de 15 razas, entre las más conocidas son pitbull, rottweiler y fila. También habló sobre la fiscalización y control de la tenencia de los animales y la postura del doctor Gastón Cossia.

Proyecto de ley

Antecedentes de proyecto de ley

Lo que mencionaba el estudio que hacemos con lo que es la legislación vigente en nuestro país no es suficiente para dar solución a la problemática. Por tanto hacemos un estudio de lo que ha sido el informe técnico de la Academia Nacional de Veterinaria integrado por excelentísimos profesionales de larga trayectoria y en ese informe establece que para poder una solución a esta problemática hay que avanzar en la prohibición en la cría y comercialización de estas razas problemáticas.

Soy una persona que me encanta los animales, pero me provocaba un poco de ruido el primer artículo de la prohibición. Como representante nacional no podemos hacer proyectos de ley basados en nuestros sentimientos sino en informes técnicos que den solución a estos problemas.

Un ejemplo es Israel es un país que ha avanzado en la prohibición de estas razas. En Uruguay tenemos aproximadamente un 10 % de estas razas peligrosas. Ustedes dirán cómo llegaron a la lista de estas razas, precisamente la Academia Nacional de Veterinaria menciona a tres: al pitbull, rottweiler y fila, nosotros incorporamos el resto que precisamente haciendo el estudio de esta legislación comparada con muchos países en el mundo que con un soporte técnico justificaban que son potencialmente peligrosas por las condiciones del tamaño del animal, de la genética, animales que han sido programados genéticamente para el ataque y la defensa territorial. Es un componente importante y fundamentalmente por la fuerza que ejercen al morder que es lo que determina esta peligrosidad que tienen estas razas.

Primero que nada coincido de que hay mucha legislación vigente que no ha fiscalizado su cumplimiento. También hay muchas ordenanzas a nivel departamental, muchos departamentos que tienen una ordenanza con respecto a la tenencia responsable del animal. Eso es una letra muerta en un papel porque nadie fiscaliza en las condiciones que está ese animal ni también el incumplimiento por parte de la población y eso lleva a que también existen muertes por accidentes en la vía pública que no son dadas por perros peligrosos, pero vemos que sucede también esa falta de cumplimiento es lo mismo que lleva a la fiscalización y a la gran problemática en el área rural que no está tan visibilizada porque no pasa en las ciudades. El tema de los ataques de las jaurías de perros hacia los animales, el otro día me llamó un productor rural de Colonia de ovejas merino, que en pocos meses le mataron 100 ovejas y si lo trasladamos a un valor de carne es una pérdida de 9 mil dólares y si lo trasladamos en valor de pérdida genética no son solo más de 100 mil dólares en inversión sino todo el tiempo que habían invertido todos los años en mejorar genéticamente su producción. Son consecuencias en la falta de fiscalización y con eso lo hemos hablado con el ministro Uriarte. Nos decía que dispuso tres millones de dólares para el Instituto de Bienestar Animal para que le pueda dar solución a esta problemática.

El doctor Cossia tiene el dinero necesario para dar solución a estos problemas y va tener mucho trabajo en estos años. Sabemos que se va dedicar a eso. Falta fiscalización y sin dudas tenemos que ir en el camino de mejorar la situación de esta problemática.