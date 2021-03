Nicolás Jodal: "Estamos trabajando muy seriamente para que no se sature la aplicación"

Analizamos con el CEO de Genexus el uso de la aplicación Coronavirus UY en esta primera etapa de vacunación contra la Covid-19.

La campaña de vacunación contra el Covid-19 que comenzó ayer en nuestro país, cuenta con un puntal fundamental: la aplicación Coronavirus UY. Los usuarios registrados en la app, pueden saber cuándo les corresponde vacunarse y en caso que estén habilitados pueden agendar fecha y hora. Una vez ingresados y confirmados los datos, la propia APP le notifica al usuario aspectos tan importantes como la confirmación de la fecha para recibir la segunda dosis, cuándo se vence la vacuna, si el usuario tiene efectos secundarios y el certificado final.

Funcionamiento de la aplicación

Hoy la aplicación está monitoreando 116 mil personas que dijeron que les parece que tienen algún síntoma vinculado con coronavirus. Afortunadamente esta cifra no es total. El médico le puede hacer una videollamada y chequear la información. La aplicación está conectada con cada prestador de salud y ver cómo está la gente de la mutualista. Un millón 400 mil uruguayos tienen la app.

Pasaporte sanitario

Es algo mucho más grande que la aplicación. Cualquier pasaporte tiene que tener una fuente de verdad. La fuente de verdad de Uruguay es la historia clínica electrónica. Tenemos la base para que eso sea el pasaporte electrónico. Es una aplicación que no debería tener uso. Hay un uso que se usa bastante que es para chequear los datos de la pandemia. 500 – 600 mil personas chequean los casos día a día. La gente ha hecho el trámite con mucha responsabilidad. El segundo uso es la alerta de exposición. Eso ronda en las 400 personas por día. El otro uso es por la agenda de vacunación.

Alertas de exposición

Lo que se debe hacer es seguir los pasos de la app cuando se recibe la alerta de exposición. Automáticamente la app envía la necesidad de mandar el hisopado. Es voluntario y es gratuito porque lo paga el Fondo Coronavirus.

Al domingo, 15 mil personas estuvieron en el chatbot de la aplicación. Estamos trabajando muy seriamente para que no se sature la app a un ritmo de locos para tratar. El monitoreo es automático. El monitoreo no se le niega a nadie. No es obligatoria la aplicación.