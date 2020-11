Nicolás Jodal: "La forma de hacer el rastreo más fácil es en forma digital"

Conversamos con el CEO de Genexus para conocer cómo ha evolucionado el nivel de descargas de la app CoronavirusUY.

De la mano del aumento de casos de COVID-19 en las últimas semanas en Uruguay, se registró un récord de emisiones de alertas por exposición en la APP Coronavirus UY, creada por el gobierno para rastrear casos nuevos. La aplicación está disponible desde el 15 de junio y desde esa fecha fue descargada más de 660 mil veces.

Aplicación

Temas de seguridad de la app

La mayoría de las personas que la bajaron y no prendió la alerta de exposición es que le iba a hasta batería. Esto no es así. Solo gasta el 2 %. No hay un tema de vigilancia del gobierno ni geolocalización. Es la herramienta que tenemos para hacerlo.

Los rastreadores están haciendo una actividad heroica, pero esto hasta cierto punto se puede mantener. La forma de hacerlo luego es en forma digital. Si uno recibe la alerta de exposición, alcanza con registrarse y automáticamente la mutualista va a ser el rastreo para ayudarlo.

Están recibiendo la alarma más o menos 80 personas por día que estuvieron con algún positivo.