Nicolás Martinelli: "Tengo la tranquilidad de dejar un ministerio mucho más moderno"

El exdirector de Secretaría del MIDES habló sobre cómo fue la conversación con el presidente Luis Lacalle Pou, sus diferencias con Pablo Bartol y el balance de su cargo en el ministerio. También comentó sobre el tweet de Juan Pablo Labat.

El lunes al mediodía se conoció la noticia que el director general de secretaría del MIDES, Nicolás Martinelli, dejaría su cargo para pasar a prestar “asesoría directa” al presidente Luis Lacalle Pou. Esto fue confirmado por la propia cartera en un comunicado que subieron en sus redes sociales donde se señalaba que, durante su gestión, Martinelli “llevó adelante el proceso de reestructura del ministerio, promoviendo un modelo eficiente de gestión de recursos públicos”, y también “lideró el proceso de auditoría, generando mecanismos de monitoreo y control”.

Relación con Pablo Bartol

Siempre hay diferencias en cada tema. Ustedes tendrán diferencia en quien entrevistar y distintas temáticas que tratan. Todo grupo humano pone diferentes puntos de vistas arriba de la mesa y son cosas que enriquecen. La visión de Pablo ayudó a crear muchos puntos de vistas y soluciones al tema. Me sorprende gratamente esta propuesta. Los rumores son rumores. Lamentablemente muchas veces ese tipo de noticias venden más que la realidad. No hubo ningún problema con Pablo. Las diferencias son propias del trabajo en equipo y eso ayuda a enriquecer el debate.

Conversaciones con Lacalle Pou

Fue muy directo. Me llamó el miércoles de noche y me dijo que necesitaba trabajar conmigo. Necesitaba alguien que le ponga peso, canalice y realice seguimientos a proyectos que llegan. Ahí donde es el entiende que está necesitando a una persona. He trabajado con él hace muchos años y conozco a su equipo. Fue algo natural. La propuesta cerraba a ambos y es un honor en trabajar de forma directa con el presidente y ayudar al país desde ese lugar.

Aún no estoy trabajando en presidencia. Serán temas que le llegarán al presidente. Como senador me tocaba realizar informes de lugares a donde el presidente iba. También trabajar con diferentes organismos del Estado para ayudar en la interacción. Además, trabajar en conjunto con equipos técnicos de los partidos de la coalición y creo que por ese lado viene la idea del presidente para que lo ayude.

Antes de asumir, yo me comprometí básicamente en tres temas. Una era sobre cumplir con la promesa de campaña de realizar auditorías en el Estado y uno de esos casos era del MIDES. El año pasado realizamos varias auditorías, algunas por la propia auditoría interna del ministerio que conformamos nosotros y otra por la auditoría interna de la nación. Esa era una de los temas que concluye con la presentación de una denuncia penal que se hará en las próximas horas y que engloba los resultados de las auditorías realizadas el año pasado más los resultados de algunas investigaciones administrativas en aquellos casos que había indicios de apariencias delictivas. Hay auditorías que siguen en curso. A medida que surgan la apariencia delictiva se irá ampliando la denuncia penal que se presentarán en las próximas horas y la voy a firmar yo. Posiblemente la siga como abogado y no como representante del ministerio.

Otros dos temas que surgieron y que el presidente me había solicitado antes de que yo asuma el cargo era el encare de la reestructura del ministerio, que llevaba con 15 años de reestructuras fallidas y seguía sin tener un rumbo de lo que quería. En esa reestructura un pie importante se culminó con la Ley de Presupuesto donde dejamos establecidos cuales iban a ser las divisiones nacionales y cuales las uniones. Eso continuó con un proceso interno de servicio civil, que se hizo un relevamiento absoluto de todas las áreas y departamentos del ministerio. Ahora entramos en una última etapa que es el trabajo de la descripción de esos trabajos y tareas, a través de un decreto imponer cuáles van a ser esos departamentos.

El tercer pedido fue el de la modernización del ministerio. Cuando asumimos nos encontramos con un ministerio quedado en el tiempo. Un ministerio de planilla de Excel y papel físico y eso hacía muy engorroso al trabajo incluso para contestar los pedidos de los legisladores. La información no estaba disponible de un minuto a otro. Era muy difícil. Se tardaba semanas en recopilar información y eso para la toma de decisiones es clave. Trabajamos mucho durante el año pasado. Proceso que va culminar este año con una ayuda económica del MEF, también con una asistencia técnica con AGESIC, la cual se ha conformado siete grupos de trabajos conformados por el MEF, AGESIC y el MIDES. Ya hay un software que ya está terminado para trabajar mejor con los materiales del ministerio.