Nicolás Santo: "La mayor oportunidad no está en lo que se exporta, sino en lo que se puede llegar a exportar"

El gobierno anunció que avanzará en negociaciones para alcanzar un Tratado de Libre Comercio con China, quien expresó su voluntad de formar un acuerdo de manera oficial.

China, el gigante asiático es el principal destino de los servicios uruguayos. Por eso, el objetivo de trazar el acuerdo es perseguido desde mandatos anteriores. En 2016, el entonces presidente Tabaré Vázquez viajó a China y recibió la “bienvenida” a la iniciativa de iniciar un acuerdo. Sin embargo, el TLC no prosperó.

Conversaciones con China

Estamos mejor que antes y mejor que nunca porque hoy el contexto regional e internacional ha cambiado. China ha cambiado y creo que esos cambios juegan a nuestro favor porque generan las condiciones para que podamos ser un poco más arriesgados al gigante asiático y tener iniciativas como estas que cambian un poco lo que ha sido los antecedentes de Uruguay.

Si bien en otras ocasiones en el 2016 tuvimos cerca de comenzar estas conversaciones de un TLC con China, nunca se habían marcado la conversación de esta manera de convocar internamente al sistema político en su conjunto y de presentar esta iniciativa, de iniciar las conversaciones con un piso formal mayor. En términos futbolísticos todavía la cancha aún no se ha pintado para jugar el partido, pero igual no deja de ser una gran noticia.

Busqué si había alguna noticia sobre esto en China y aún no las hay. Los anuncios se realizan de manera bilateral, estamos ante una instancia previa al minuto del partido, estamos en la interna de que un país tiene intenciones de conversar con China. En China aún esto no se ha hablado. A poner las cosas en su contexto y darnos cuenta que aún falta muchísimo para un estado concreto.

China en América Latina

Hay un dicho del gran estadista chino que básicamente es el artífice de lo que es, a los chinos le gusta cruzar el río sintiendo las piedras, despacito. Es una suerte de prueba par a China en relación como sería negociar con un país que ha sido escéptico a la hora de negociar un tratado bilateral y probar con Uruguay de escala pequeña puede ser similar lo que ha sido el tratado de China y Chile. China aprende de la experiencia chilena para luego tratar de armar una gran red de TLC. Chile ya tenía un TLC con Canadá, la China de aquel momento en los 2000 no era la de hoy.

Israel es uno de los principales aliados de EE.UU en estos momentos está negociando un TLC con Chile. Es algo exagerado de cómo se piensa de cómo reaccionará Estados Unidos con las negociaciones de China y Uruguay. En EE.UU hay un discurso muy fuerte en contra del ascenso global de China y que podría cambiar posiciones de EE.UU con Uruguay. A veces es mejor pedir perdón, que pedir permiso.

Provecho de Uruguay

Absolutamente. Si bien de la mayoría de las oportunidades están en el sector agroexportador, hay oportunidades en materia de exportación de productos con algo más de valor agregado. Productos manufacturados, como por ejemplo, en Argentina una empresa de productos cítricos ha comenzado a exportar jugos cítricos embotellados hacia China, le está yendo muy bien y ese es un ejemplo del tipo de productos que se pueden exportar. No solo la carne sino que tal vez snacks de carne como hace otra empresa de Argentina, un producto que tiene un mayor grado de elaboración, entonces mientras hoy tenemos empresas que están fundidas como Caputto, que no están en marcha podríamos estar poniéndolas a trabajar desarrollando productos específicamente para China porque el mercado estar y la necesidad de los consumidores chinos están y porque el Uruguay tiene una matriz productiva que perfectamente se puede adaptar a esas necesidades. Y te digo una oportunidad más que a veces ha sido criticada en Uruguay todo lo que tiene que ver con las comidas o bebidas hechas a base de plantas. Hay un gran espacio de China para ese producto. Los millenials están muy interesados en productos que cuidan su salud y de belleza, en todo ese espacio Uruguay puede tener una gran oportunidad. Quizá la mayor oportunidad hoy está no en lo que se exporta, sino en lo que se puede llegar a exportar y en la cantidad de inversiones que se pueden llegar a traer para desarrollar esos nuevos productos y darle al Uruguay una potencia exportadora que no tiene y que puede tener.