Nilo Patiño: "Cuando se trata de desaparecidos el gobierno nunca nos ha dado un informe verdadero"

Esta semana se retomaron las excavaciones en el Batallón 14, en el mismo lugar donde se detuvieron los trabajos cuando fueron encontrados restos óseos a comienzos de junio. El viernes pasado se informó que los estudios realizados en Argentina no permitieron identificarlos, por lo que se creará una mesa de trabajo para continuar las investigaciones. Si bien fue posible extraer un perfil genético completo, ahora se necesita ampliar la base de referencia de familias. Esto se debe a que del universo de mujeres que todavía no han sido ubicadas, hay un número reducido que no tiene muestra y otro que tienen poca. Para hablar sobre este tema, recibimos a Nilo Patiño, integrante del grupo de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos

El estudio genético para conocer la identidad de los restos Se hizo una campaña hace unos años para conseguir más familiares que donaran. Y ahora faltan menos pero ha habido dificultades. Estamos hablando de cuarenta años. No es tan fácil. Hay familias que no tienen descendencia directa entonces eso complica mucho. Esto ha sido un esfuerzo sobre todo de los familiares. Hubo varios caminos. Nosotros desconocíamos del tema. Nos fuimos interiorizando sobre todo a través del equipo argentino de antropología forense. Después hicimos unas pruebas a nivel nacional, acá, y no resultaron. Incluso, en uno de los hallazgos hubo equivocación de la interpretación del ADN porque los técnicos de acá no extraen el ADN del hueso. Entonces eso da otro tipo de lectura. Se hablaba de un problema de costos del kit y del análisis. Familiares no podía financiar todo. Se hablaba de que una muestra valía 1500 dólares. Nosotros peleamos para que eso fuera pago por el Estado. Finalmente se fue resolviendo eso en el periodo anterior. No es una extracción de sangre cualquiera. Hay que tener determinados cuidados desde el punto de vista de no contaminar la muestra.

Sobre el pedido del fiscal Perciballe a militares para que aporten datos