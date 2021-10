"No aceptamos la complacencia ni el circo mediático que se generó", dijo Celso Otero sobre la polémica por la continuidad de Tabárez

El asistente técnico de la Selección Uruguaya habló sobre la situación actual del conjunto celeste, el análisis de los partidos contra Argentina y Brasil, la expectativa para los próximos partidos ante la Albiceleste en el Campeón del Siglo y Bolivia en La Paz. También conversó sobre la posibilidad de renunciar tras la triple fecha, el comentario de Tabárez sobre los "esfínteres" y la presión por la situación actual

La Asociación Uruguaya de Fútbol resolvió la continuidad del cuerpo técnico de la selección uruguaya encabezado por Óscar Washington Tabárez luego de una reunión entre las autoridades del comité ejecutivo y el entrenador celeste. Los cuestionamientos ocurrieron tras las derrotas ante Brasil y Argentina y el empate con Colombia en Montevideo, que llevaron a Uruguay a caer al quinto puesto en la tabla de las Eliminatorias.

Reunión

Estamos bien. Ayer nos reunimos de cara al trabajo donde nos sentimos más a gusto y estamos preparando lo que viene que es el partido con Argentina aquí para Noviembre y el viaje a La Paz en el partido con Bolivia. Lo empezamos a encarar en el día de ayer después de haber hecho una síntesis en la reunión de lo que sucedió el fin de semana.3

Objetivos

Nosotros firmamos un contrato con la AUF en 2018 hasta el fin del torneo de Qatar 2022 en el caso de que Uruguay clasifique. En cuanto a los resultados son necesarios para poder estar allí por eso hemos luchado hasta ahora, lo haremos ahora y en el futuro más lejano. Somos conscientes y expedientes del lugar que ocupamos del que somos participes y protagonistas de lo que pueda participar Uruguay en esa gesta Mundial. Lo que se hizo fue una puesta a punto de la situación que vivimos en este momento y en revisión estamos siempre, después de cada partido, de cada decisión que tomamos, hay una supervisión que es lógica que hacen las autoridades, buscando avalar, coordinar y estar todos en la misma dirección en cuanto a las decisiones que tomemos. Nada nuevo, tal vez lo nuevo fue la dimensión que tomó públicamente la situación y es en gran medida en función de la figura del Maestro Tabárez y lo que significa este cuerpo técnico en el concierto mundial de entrenadores y del fútbol internacional. Nosotros pasamos por esta instancia aunque no se haya manifestado de esta misma manera. Hoy día se hace todo mucho más público, tal vez es necesario los protagonistas el grado de autoridad que tienen y nosotros aceptamos esos porque siempre lo reconocimos y las expresiones del presidente de la AUF son coincidentes con lo que nosotros pretendemos que es tener a nuestro cargo la Selección nacional.

Últimos resultados

Nosotros también sentimos decepción, no como cuerpo técnico, sentimos que no estuvimos bien contra Brasil, creo que hubo factores que incidieron, el lugar, el clima, que Brasil haya encontrado el gol de apertura, a los pocos minutos reafirmar con otro gol, todos sabemos la capacidad de los futbolistas brasileros y hasta donde se dimensiona cuando las cosas les va bien. Dentro del partido, en algún momento sentí empatía por lo que deben haber vivido la gente de Brasil en aquel partido contra Alemania 7 a 1. Como un partido tiene historia propia, puede llevar a vapulear un rival sin haber una distancia tan enorme como la que s evio. Es acto de las emociones que juegan en un partido, lo fortalecido que se ve un equipo cuando las cosas le salen bien y es válido que se vea otro equipo cuando las cosas no le salen bien. En ese sentido destaco mucho la figura de Fernando Muslera porque mostró la rebeldía que todos queríamos en cuanto a oponerse a un rival que intentaba darnos una lección. Recibimos mucha información para que todos seamos contestes a que la rebeldía bien entendida y no gracias a unas prácticas que teníamos en el pasado que han pedido últimamente que volvamos a ejercer y de eso ya no corre más. Las prácticas de golpear al rival para aminorar su capacidad, la práctica de volver al juego una lucha de golpes y de indisciplina. Una práctica que ustedes como gente que anda en las redes debe de haber visto alguna publicación que se le da gloriosidad al estar en una actitud totalmente agresiva y no aceptaba al mundo del fútbol de hoy. Como cuerpo técnico nosotros recibimos información de quien más nos puede dar elementos para después ejercer nuestra función. Con los jugadores tenemos una sintonía y empatía, sabemos que lo que sucedió tiene elementos de razonamiento válido y lo dejamos para trabajar entre ellos y nosotros. Siempre sentimos el apoyo de ellos, siempre ha sido correctísima su actuación aun en las derrotas, y no vimos en ningun de ellos escapismo de golpear o hacerse expulsar, como en otras situaciones que hemos visto dentro del fútbol. Debo agradecer públicamente las expresiones que han brindado jugadores que han estado con nosotros en el pasado. Me refiero a Abreu, Juan Castillo, Forlán, colega y algún otro integrante de nuestra sociedad que reconoce que estas cosas pasan en el fútbol y poder corregirlas que es lo que todos nosotros queremos. Cuando se manipuló el calendario, como cuerpo técnico hicimos saber que traía perjuicios. También visualizamos la exigencia que le íbamos a demandar a nuestros futbolistas que vienen de jugar en sus equipos y ser exigidos al máximo, vienen de viajar, disputar tres partidos en ocho días y nuestro plantel de seleccionado no es tan amplio como en otros casos, debido a muchos factores, uno de ellos nuestra población. Manaos tiene más de 2 millones de personas, Brasil con su población tiene la posibilidad de hacer muchos equipos de altísimo nivel para la competencia y nosotros en ese sentido estamos más restringidos, exigimos a nuestros futbolistas y donde el cansancio le pasa factura donde el físico no acompaña al sentimiento. Con la misma intención, generosidad para el esfuerzo, ustedes se ven limitados hasta un 20 % de poder realizarlo. Sumarlo a enfrentar a un equipo de altísimo nivel, adaptado, eso hace mucho la diferencia. Nosotros visualizamos que en 14 días estos futbolistas han jugado hasta 5 partidos de máximo nivel y con una recuperación que siempre está al límite de ser insuficiente. Lo primero que se verá diferente es que serán dos partidos en lugar de tres, eso ya es un cambio volviendo a una normalidad. Lo segundo que podemos cambiar es afinar un poco más la llegada de nuestros futbolistas en virtud que la conectividad de nuestro país es limitada, intentaremos reservas con mayor anticipación para reunir un número mayor de futbolistas, de manera tal que cuando realicemos la convocatoria podamos tener la mayor cantidad de futbolistas y lo antes posible.

Planteo del partido contra Brasil

El planteamiento se analizó en función al rival y siempre se expone a lo que suceda dentro de la cancha. Desafío a cualquiera a que haga un planteamiento que pueda ser de mayor eficacia de lo que se puede llegar a la práctica y luego sufrir las consecuencias. No es solo decir, sino que hay que asumir responsabilidades como nos toca asumir a notros. Ponemos profesionalidad, estudio del rival, de nuestros propios jugadores, varios de ellos tuvieron que ser analizados en el mismo día del partido en estudios bioquímicos para ver si podían realizar esfuerzos de esa magnitud. Cuando firmamos contrato lo que siempre dijimos es que la palabra revolución no puede existir. Esto se trata de resiliencia, enfrentar las situaciones adversas buscando armonizar las cosas de manera tal quienes vayan a la cancha puedan ser respaldados y la ocasión que Abreu mencionó, tiene que ver con nuestra vuelta de Perú, ese fue el peor momento que nos tocó vivir, donde vivimos episodios desagradables. Siempre hemos ganado experiencia, respeto, aceptamos las críticas y creemos que por esta vía de la comunicación podemos buscar entre todos poder salir adelante.

Nombres de posibles sucesores del Maestro Tabárez

No adjetivo la situación y no toco nombres de nadie porque todos merecen el máximo respeto. Colegas en algunos casos, personas a las cuales considero en el más alto nivel de persona y a quien le debo agradecimiento siempre por haberse entregado a la selección y del país, ser parte de este proyecto colaborando con la propuesta que hacemos nosotros. Los nombres que que mencionó no los voy a calificar porque merecen todo el respeto.

Declaraciones de Tabárez en la derrota contra Argentina

A veces todos podemos tener un mal momento, un desencuentro con su propia persona en la forma de expresarse. Pongo el ejemplo de mí mismo, soy una persona muy respetuosa del árbitro, jamás he tenido palabras de agravio hacia ellos de forma personal ni pública. Sin embargo, en el partido contra Ecuador luego del gol que hicimos en la hora, en las imágenes se me ve desesperadamente fuera de lo que yo me siento habitualmente en mi conducta, grité el gol en la cara del cuarto árbitro, lo que sucede cuando las emociones a flor de piel a veces van más allá de la persona misma.

Polémica por la continuidad de Tabárez