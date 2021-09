"No da para hacer tormenta en un vaso de agua", dijo Heber sobre fuga de Hugo Pereira

"Hay 2000 presos más. Quizá lleguemos a 3000 y eso es el talón de Aquiles. Tenemos un sistema que no da a vasto", dijo el ministro del Interior. La fuga del delincuente Hugo Pereira de la cárcel de Santiago Vázquez y la polémica respecto a la prohibición de ingreso de la ONG Nada crece a la sombra han sido dos temas que volvieron a poner la lupa sobre el Ministerio del Interior. "No hay una prohibición para la ONG de Denisse Legrand. Hay una prohibición para todas las ONGs", afirmó Heber.

Su llegada al ministerio

Venimos en un ministerio en el que existen todos los días problemas. Nos despertamos hoy y vemos qué pasó. Qué lío tengo hoy. Ayer se robaron dos pistola s a efectivos policiales. Las pistolas son muy importantes porque cuestan y porque pueden ser usadas para un atraco. Fue a dos policías que ocurrió en el gimnasio. Es todo u detalle que vamos a ir siguiendo.

Situación de las cárceles

En el ministerio en términos generales tenemos el talón de Aquiles que es el Ministerio de Justicia. Justicia administra la reeducación de los presos. Yo soy partidario de la creación del Ministerio de Justicia, quizá no sea el momento. No lo he hablado con el presidente. No descarto que a lo largo del período podamos replantear este tema porque se superponen tareas. El ministerio está para combatir el delito y a veces no es el más indicado para reeducar y reinsertar a la persona. Tenemos éxito en el combate al delito. En setiembre cerrarán los últimos números para publicar en octubre. Ahora nos estamos comparando con nosotros mismos, no con la administración anterior. Es mejor. Hay 2000 presos más. Quizá lleguemos a 3000 y eso es el talón de Aquiles. Tenemos un sistema que no da a vasto. En el MTOP decía que muchas veces hay que empujar caracoles. Estoy en eso. Vamos a construir tres cárceles más en el Penal de Libertad y otras tres en barracones del interior. Si la concepción de la recuperación implica que tienen que trabajar, que a mí me parece indispensable, tenemos que ir a las chacras policiales. Ahí estamos disponiendo en lugares como barracones, con presos de baja peligrosidad. La de Cerro Carancho es de media seguridad, como la que queremos hacer en el Penal de Libertad. Eso no alcanza, pero si no lo hacemos es peor. Hoy hay 13800 presos.

Fuga de Hugo Pereira del exComcar

En los centros carcelarios se fuga gente, lamentablemente. El año pasado se fugaron 45 del sistema penitenciario. No lo sabía. 40 fueron en 2019. 29 en 2017. Muchos se recuperan, pero hay fugas. Si me van a interpelar por cada fuga, voy a estar 40 veces en el Parlamento. No es el tema de fuga, es el tema de declaraciones. Vamos a escuchar todos los elementos para que el fiscal determine desde dónde se fugó, por la cerca o por la puerta. Se suponía que había fugado por la puerta vestido de operador penitenciario, pero luego él confesó otra cosa. A mí me dijeron que el hombre era traficante. Para mí y para todos creo que una persona que trafica es un narco. Narco es una persona que dirige una red, disputa territorio, mata gente, no lo que en el común denominador, y me incluyo, que trafica drogas. Yo entiendo que sí, es un narco, pero no peligroso. Está en el Penal de Libertad. No es una persona peligrosa, porque peligrosa y narco estaría recluido en el Penal de Libertad. Yo me enojé mucho cuando se me dijo que se había escapado un narco. Yo no me apuré en decir eso. No es que se mienta, varió la investigación. Tenemos antecedentes de gente que se escapó caminando por la cárcel, pero a mí me interesaba esta situación. Yo me enojo con lo mío. Aún no se dilucidó. No se puede escapar un preso caminando por la cárcel. Se hizo una investigación de urgencia. En 10 días lo agarraron. Es raro. La persona confiesa luego que se fue por otro lado. Fue interrogado por la Jefatura de Montevideo. Si tuviéramos la sospecha de que fue ayudado, el INR sería la misma persona que lo interrogó. Fuimos y estaba la posibilidad. Revisamos las cámaras y durante varias horas no muestran nada. Yo manejé una opción de salida porque era la que se manejaba en ese momento. No encontrábamos en la cámara ningún elemento de salida por la puerta. Se sigue investigando. Hay un informe de Defensa que también se está cotejando por parte de la Fiscalía. En las cámaras no está. Pensábamos que era por la puerta porque estaba custodiado el cerco. Hay una zanja. No hay cámaras ahí. El cerco ese sale mucha plata cambiarlo. Informo a la prensa en función de lo que se me dice. ¿Me apuré en informar? Me parece que es mejor informar que no informar. Quizá tenga que dedicarme mejor explicar cómo es el proceso de investigación. Si mañana la fiscal confirma de que fue por el tejido y no por la puerta, iba a cometer una injusticia en sospechar de gente que está al frente del Comcar y en el INR. No da este tema para seguir una telenovela tan grande. Me permito lamentar y disculpar de la sensibilidad del señor Pereira de que no era un narco. Pido disculpas al delincuente, que ya era delincuente fuera de la cárcel.

Interpelación en el Parlamento por fuga de Pereira

Yo hoy tendría que ir al Parlamento a explicar. ¿Qué más hay para explicar? Cuando se escapó Morabito nosotros llamamos a la comisión de Seguridad. No da para hacer una tormenta en un vaso de agua. Nuestro problema son las cárceles. Bajamos el 20 y pico por ciento de la rapiñas. Sin prometer nada bajamos los números. Bajamos asesinatos, abigeatos, hurtos. Hay un éxito en la policía que a veces a mí me genera una indignación que no se reconozca. Hay una intencionalidad política de pegar producto de que se tiene éxito en otro lado. Morabito era un capo mafioso de una organización internacional requerido en el mundo y se escapó por el techo en donde supuestamente había una cámara y destacamento. Ahí hubo seguro colaboración. Si a mí se me mintió o si se me ocultó información, voy a ser durísimo. Si no se fue por la puerta, voy a respaldar a las autoridades. Si se me miente, voy a actuar con mucha firmeza. Yo confío en la Fiscal. El ministerio ha coordinado muy bien su acción la la Fiscalía. El trabajo de la policía es agarrar al delincuente y probar que es delincuente. Si no hay elementos de prueba no podemos procesar. Tenemos 800 bocas de pasta base cerradas. Venimos dando un combate a la droga fuerte. Respaldo a la policía que está actuando bien, por eso no me gusta cuando se hacen acusaciones genéricas. Que digan en dónde hay abuso policial. No puedo corregir una acusación generalizada. Hemos comprado más cámaras corporales. Son 26 mil los efectivos que tenemos. Tenemos 1600 cámaras.

Convenios con Nada crece a la sombra

No hay una prohibición para la ONG de Denisse Legrand. Hay una prohibición para todas las ONGs. La LUC establece dos condiciones. Yo no renuncio al consejo. En el consejo hay gente del INR, Fiscalía, INR y MEC. Es un consejo asesor. Yo no sé de cárceles. Soy un hombre político. Pedí asesoramiento y es lo que estoy haciendo. El consejo no se puede partidizar. Teníamos un convenio que se había suspendido. Yo no soy quien para decidir si seguirlo o no. Había un informe contrario del INR contrario a Nada Crece, por eso fue al consejo. Va con todas la que lo requieran. Denisse Legrand me escribió y le dije que vaya a hablar al consejo. Todos los convenios están siendo revisados, a ver si son convenientes o no. Hay organizaciones que no tienen convenios porque no requieren de plata. Hay dos convenios. Uno es para proveer y asistir en salud sexual y reproductiva. Esto genera contratos a médicos con convenios con la Universidad para hacer exámenes como PAP a las mujeres, que me parece bien. Cuando vino la pandemia, se suspendió. Nosotros no podemos depender de eso. Corrimos excepcionalmente a que estos exámenes los hiciera el hospital Policial. Faltan 24 exámenes. No me pueden pedir que por 24 personas más el convenio deba seguir. Lo que es lógico es que lo haga Asse. Tengo que hablar con Cipriani para que ponga más camas. Cayeron los contratos de médicos y no volvimos a contratar por 24 exámenes de todo el país. A mí se me explica que se terminó el convenio y que quedan 24 exámenes. Hay otro convenio de talleres que, o se ejecutan o se devuelven. El consejo me parece que va por el lado de ejecutarlo. Tenemos que esperar al consejo. No hay que partidizar. Generó molestias al consejo porque están al medio de una tormenta. Parecería que hay una presión para que se resuelva esto con urgencia. Vamos a buscar una solución, no queremos un enfrentamiento público con una ONG. Tengo también la comisión de estrategia carcelaria que es la que mira el bosque. Va a elaborar un informe. Petit aboga por las penas alternativas y seguramente Texas tenga mejores recursos de lo que tenemos. Yo no voy a soltar presos. Esta administración no va a soltar presos. Tenemos muy poca gente para controlar penas alternativas. Ir a un sistema por el cual no tenemos control eficaz, prefiero avanzar en sistemas de semi libertad para gente con semi libertad en estos barracones. Yo no tengo la denuncia sobre si González entró al consultorio ginecológico. Está bravo ingresar en esa instancia. Es difícil comprobarlo. Yo no pienso más de lo que leo. La denuncia no está. Me gustaría que cuando se habla de un asesor, se hable con pruebas. Santiago no volvió a tener injerencia. Denisse vino a decirme todo lo que había pasado. Le dije a Denisse que ni iba a tener relación con González tampoco. Santiago González no debería tener relación con ellos, es un asesor mío. Santiago está haciendo un formidable trabajo y me asesora en materia carcelaria. Yo soy una esponja. Su experiencia tiene un año. Él impulsó el plan dignidad y ha sido un gran plan.

Denuncias por faltas de garantías

Me gustaría tener una denuncia concreta de cuáles son las faltas de garantía. A la policía hay que darle instrucciones concretas. Asuntos Internos trabaja muy bien. Tengo excelente policía técnica. Tenemos que prever el delito y tener más cámaras. El Guardián quedó atrasado, pero está escuchando. Si no hay garantías, soy el primero en darlas. En Florida dicen que es un lujo como cárcel. En el Plan Dignidad lo que queremos es sacar al preso del encierro. No tengo elementos de juicio para decir cómo era. Lo que me importa decir es cómo está y cómo está no me gusta.

Situación de extranjeros que delinquen

Sigo pensando que se tienen que ir en casos de delitos graves: violación, secuestro y narcotráfico. El estigma es tener gente que viene a delinquir. Abrimos nuestros brazos a que vengan a trabajar. No con la expulsión porque demora en un estado paquidérmico con siete años. También puede pasar que manden a nuestros uruguayos que delinquen. Planteé reparos al pedido de amparo. Si es refugiado y está acá como refugiado, ¿cómo va a Cuba una vez por mes y vuelve? Es un inmigrante que viene. Ahí cuestiono la mentira y el mal uso de un instituto que es el refugio.

Acuerdo con Katoen Natie