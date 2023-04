"No entendemos la imposición que pretendió hacer la empresa": sindicato de Conaprole cesó medidas gremiales

Esto ocurrió luego de una reunión tripartita en la que el sindicato y la empresa llegaron a un acuerdo. El conflicto se desató por diferencias entre Conaprole y trabajadores de la planta ubicada en la ciudad de Rodríguez, San José, por un cambio de funcionamiento que hizo la empresa. Allí, se instaló una nueva envasadora que sustituyó a las dos anteriores por una única máquina.

El conflicto es en la planta Villa Rodríguez. Era con un equipamiento nuevo, con nueva tecnología. Es una máquina inmensa y que tiene muchos puntos críticos. Tenemos 32 trabajadores y la empresa con esta nueva tecnología pretendía mejorar la producción, pero también recortar costos. Conaprole en principio va a mantener el mismo esquema. La máquina produce 15 mil litros por hora. Pretende generar un mayor stockamiento y exportación de leche larga vida.

El ministerio hizo una propuesta. La empresa no aplicó la cláusula de paz. Este tema ya lo teníamos en el ministerio en acuerdo con la empresa. No cuestionamos la tecnología. Aceptamos que va a haber un cambio. El tema es cómo se va a aplicar esto. Cuando vamos a la práctica siempre hay pérdida de producto. El tema fue la forma. No entendemos la imposición que pretendió hacer la empresa.

Desmentimos cualquier imagen. La logística hoy es muy compleja. Tenemos dos plantas paradas, Mercedes y Florida. Hubo una presión. Sí hubo retraso. Ningún tambero quiere tirar leche. No conocemos que haya habido ningún derrame. Si hubiera habido, hay un protocolo que se tuvo que haber aplicado.