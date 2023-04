"No es cierto lo que dijo Goichea de que no hubo derrame de leche", aseguró presidente de la Asociación de Productores de Leche

Ya conversamos con el presidente de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole, Luis Goichea, sobre el acuerdo que alcanzaron con la empresa tras algunos días de conflicto. Ahora, para conocer cómo vivieron la situación los productores de leche, recibimos a Nestor Cabrera, presidente de la Asociación de Productores de Leche.

Sobre dichos de Goichea:

No es cierto lo que dijo que no hubo derrame porque sí hubo derrame de leche. Los casos que se han publicado en las redes son reales. Son productores que a veces demoran un poco más. No se tira la leche, pero se derrama porque no hay capacidad, no está bueno poner leche en recipientes que no son adecuados a los tiempos que se viven hoy, por algo tenemos cadena de frío en la leche, porque queremos que nuestros productos sean los mejores. Por lo tanto, la primera responsabilidad va en los productores de mantener la cadena de frío.

El problema que hay en cuanto lo ambiental cuando se derrama la leche es un problema. Si no hay conflicto no se derrama leche, porque los camiones van a levantar la leche, y se arregla.

En primavera, cuando es la mayor producción de leche, el productor llama a la empresa cuando hay poca capacidad y se levanta la leche, para eso tiene que haber un tránsito fluido.