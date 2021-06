"No quedó nada en el bolsillo de nadie": la respuesta de Eduardo Brenta a las críticas por la gestión de Gas Sayago

La vertiente artiguista propuso crear una comisión para combatir lo que entienden como "falso relato" que se hace desde el gobierno de la gestión de las empresas públicas durante el gobierno del Frente Amplio. El secretariado ejecutivo del FA aprobó esta línea por unanimidad y comenzarán a discutir la forma de cómo se gestionarán los planteos de defensa sobre la situación de Gas Sayago.

Creación de la comisión del FA contra el "falso relato"

Lo que nos ha llevado a este planteo tiene que ver con la reiteración y la acumulación de información falsa y errónea respecto a los tres gobiernos del FA. La mayoría de la información fue sacada de contexto y sin tener en cuenta la situación internacional del momento y dando a entender que hubo situaciones de dolo en proyectos. Esta reiteración de que en Ancap se robó 800 millones de dólares lo cual es falso, sí hubo pérdidas; la amenaza permanente de auditorías que luego no terminan en nada como la del Mides; y la visualización de temas fuera de contexto. Uruguay gastó más de 13 mil millones de dólares en consumo de petróleo para abastecer de energía al país. Hubo un acuerdo en el cual esta incluido esto y la incorporación de las energías limpias. Esto fue acordado entre todos los partidos políticos. Fue claramente un éxito y la reducción y la caída del petróleo para la generación de energía fue abrupta. Hubo inversiones en la energía a través de biomasa que nadie habla, pero sí se habla de un proyecto que entonces fue firmado por Antía y que en 2015 cuando Argentina se retiró comenzaron a encontrar errores. Se habla de pérdida de puestos de trabajo en Uruguay y no se habla de la generación de más de 300 mil puestos de trabajo que se hicieron de 2005 en adelante. El hecho que haya auditoria que luego la propia empresa dice que en realidad no lo fue. Entendimos que ya era suficiente y que era el momento que se aclare esto. Es momento que la coalición se enfoque en el futuro.

Auditoría a Gas Sayago

La cifra que se maneja de pérdida no tiene nada que ver con las perdida reales dado que la empresa OA pagó 100 millones de dólares. Estaría bueno que Paganini hubiera dicho esto en 2015. La visión de que el proyecto era inviable se dio cuando Argentina se retiró del proyecto. No digo que el proyecto haya sido exitoso, sigo que se atribuyen pérdidas que no corresponden.

Concordamos en que hay que mirarlo en forma global. En el marco de una política que fue exitosa, hubo elementos que no funcionaron por elementos que son ajenos, en este caso la intervención de Argentina. Varios proyectos no terminaron exitosamente. Comisión investigadora que trabajó durante un año se dijo que hubiera una situación de corrupción entre la empresa OAS y Lula en ese momento. Esto fue desmentido por los propios actores. El expresidente Lula hoy es candidato y se vio que hubo una operación montada falsamente. La introducción de elementos en un contexto hay que verlos globalmente. No tengo problema en reconocer que fue un error continuar a pesar de los informes de las consultoras. Un barco de un tamaño menor podría haber abastecido a Uruguay. Tenemos un gasoducto por el cual nunca pasó una molécula de gas. Había que hacer algo con eso. Veamos la historia y en el contexto. Si se reconoce, como lo hizo Astori, que se cometió un error en el proyecto, otra cosa es decir que haya dolo o que hay dinero en el bolsillo de alguien. Hubo una apuesta que no dio resultado luego de la no participación de Argentina, como dijo Mujica. No fuimos con un error en el origen.