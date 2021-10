"No tengo ninguna aspiración de cargo a dirigente o cargo público, sino ayudar a construir comunidades y fraternidad", dijo Ramos sobre su retorno a la actividad política

El exministro de Ganadería en el periodo de Lacalle Herrera habló sobre su retorno a la actividad política tras 21 años y los motivos de su incorporación al Partido Independiente. También conversó sobre el TLC con China, la discusión sobre colonización y la LUC.

Retorno a la actividad política

Incorporación al Partido Independiente

Mi relación con el partido Independiente a través de Pablo Mieres y otros dirigentes viene de hace un tiempo largo. Una corriente de pensamiento social cristiana, que también el PN la tiene y la tuvo. La oportunidad e invitación que me ha dado el Partido Independiente, a esta altura de mi vida no tengo ninguna aspiración de cargo a dirigente o cargo público, sino más bien es ayudar a construir comunidades, fraternidad, de no volar los puentes, que no haya grieta y creo que no la hay, pero sí cierta polarización. Polarización no es lo mismo que grieta. El sistema político uruguayo a diferencia del argentino, además de discutir y plantearse todas las diferencias de modelo de país en determinados momentos construye puentes y en las crisis es donde más construye puentes. Mi rol es intentar cerrar las grietas que se puedan generar y tender puentes. Ese rol para mí el Partido Independiente en el caso de estar fortalecido debe y puede cumplir, generar un cauce para que mucha gente que obtiene pensamientos cristianos, socialdemócrata, una sociedad más equilibrada donde el ser humano está en el centro de la cuestión política. El Partido Nacional lo sigue teniendo, es como un puzle que se va componiendo de acuerdo con la importancia relativa de cada momento. El Partido Independiente tiene una oportunidad fantástica para construirla y para darle a la coalición esa vertiente. Esta coalición de gobierno fuertemente esa vertiente. También es cierto que el Partido Nacional es un partido muy grande, el más grande de la coalición y que tiene una responsabilidad de conducir la coalición de gobierno, tiene muchos dirigentes, los dirigentes que tienen que estar al frente es la gente joven, la gente de 50 años para abajo.

Lo hace el presidente de la república y el secretario de la presidencia, el gobierno hace un gran esfuerzo por establecer diálogos.

El Partido Independiente cada vez es más difícil para un partido que tiene el 1 %, pero tiene mucho para crecer si encuentra la forma de transmitir las cosas que hace bien y sí las hace bien. el rol que está jugando Conrado Ramos en la Oficina de Registro Civil. Funcionarios que están desempeñando cargos y que están haciendo una gran tarea. El partido está posicionado en ese punto y demostrando. Con la ética del trabajo bien hecho y de cumplir bien las funciones que se le encargan, la función ética de administrar bien los recursos públicos.

Reflexionar desde un enfoque filosófico o político desde la gestión del Estado es una misma cosa. Cuando los partidos son mediadores entre la sociedad y el Estado tienen que organizarse. Una gran virtud que tiene el PI es la forma de conducción. La forma de conducción es una forma de no perderse en la vorágine de la cuestión día a día de la política, la capacidad de escuchar e interpretar, no perder el hilo filosófico e ideológico de la praxis política y mantenerse en ese estado.

Yo creo que Felipe se equivoca, lo quiero mucho y lo conozco mucho, pero en este caso se equivoca. Ni el presidente de la República, ni el gobierno, ni el Uruguay tiene un sentimiento anti Argentina, todo lo contrario, nos duele lo que pasa en Argentina. El gobierno ha hecho lo único que ha puede hacer es pedirle al Mercosur que aflojen y que den flexibilidad porque Uruguay no tiene condiciones y no las tuvo nunca de vivir encerrado. Al Uruguay nunca le sirvió el Mercosur fortaleza, sino el plataforma. Justamente que fuera una plataforma para lanzarnos al mundo. El Mercosur de 1991 al 2000 era una cosa, del 2000 en adelante se empezó a desdibujar por cambios de la coyuntura internacional y de los países, de alguna manera empezó en nuestro país a generar una respuesta de buscar mercados alternativos en otros países y los encontró exitosamente durante todos estos años. China hoy es un mercado indispensable para el Uruguay. El acuerdo comercial con China no es una oportunidad, es una necesidad. Confío que en las negociaciones diplomáticas flexibilice la negociación. Al Uruguay es muy importante y tenemos que seguir en esa línea. No hay chance de dar un portazo, esa es una hipótesis que no existe. Hay demasiado sectores que todavía dependen de los mercados. También Uruguay necesita llegar al resto del mundo sin llegar a pagar la montaña de aranceles que está pagando.