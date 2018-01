Novick apunta a “achicar el Estado y reconvertir el país”: reestructura de organismos, eliminación de intendencias, menos burocracia y recorte de funcionarios

El líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, afirma que el verdadero problema del país es el costo del Estado y que las altas tarifas son consecuencia del despilfarro y la mala gestión.

También, en los últimos días, Novick se ha sumado a quienes piden que bajen los impuestos al campo y dijo que la situación “no se aguanta más”.

¿Qué propuestas alternativas plantea? ¿Cómo reformaría el Estado y sus gastos?

Los reclamos del campo y su situación

Me parece bien que los autoconvocados hayan reclamado: creo que eso le va a terminar de abrir los ojos al Gobierno.

A los productores y a los comerciantes se les hace dificilísimo, están asfixiados por los altos impuestos. Además de eso, los asalariados no llegan a fin de mes. El problema está en el costo del Estado. Es caro producir y es caro vivir.

No hay que politizar el tema del campo. Muchos de los que iniciaron esta medida son votantes o exvotantes del Frente Amplio, por lo que no es una cosa contra el Gobierno. No estuve en Durazno porque no quería politizar.

Los gastos del Estado y sus propuestas

Hay que achicar el Estado. Tenemos que hacer un país moderno y ágil. No son medidas inmediatas. Necesitamos un Estado con más tecnología y con menos burocracia.

Como la enfermedad no se tomó a tiempo, el país llegó a un punto donde hay que hacer una reestructura general e importante. Como la de Macri y más. Hay que reconvertir al país.

El voto al Fondo Capital

Entendimos que las cuatro o cinco obras propuestas y votadas por nosotros eran urgentes. Son zonas donde no hay veredas y la gente camina por la calle. Le dijimos a la Intendencia que no era un tema político. Y no estoy arrepentido de haberlo votado, lo volvería a hacer.

Hace dos años se hizo la votación, pero hay lugares en los que no se hizo ni la licitación. Hay cosas urgentes que no se han atendido. No se puede seguir esperando.