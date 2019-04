Novick cree que blancos y colorados “no tienen ganas” de hacer la Concertación y afirma estar “un poco indignado con las encuestas” por los números que les dan al FA

"Si no hacemos la Concertamos, le damos de nuevo la Intendencia de Montevideo al Frente Amplio", apuntó el líder del Partido de la Gente.

El Partido de la Gente perdió hace poco a otras dos de sus figuras más conocidas, el diputado Guillermo Facello y el exfiscal Gustavo Zubía, pero sigue dando batalla y anunció una serie de incorporaciones en Canelones.

A esto se le suma la competencia que tendrá en las elecciones internas de junio, luego que se confirmará un nuevo precandidato en su sector: Fernando Carotta.

Además, ¿buscará reeditar la Concertación para las elecciones departamentales?

Abordamos estos y otros temas junto al dirigente Edgardo Novick.

La interna del Partido de la Gente

Es cierto que con Fernando Carotta no hablamos desde enero. Bienvenido sea si quiere ser precandidato, es bueno para la democracia. Es bueno que haya competencia interna. No me siento traicionado. Todo esto hace que los uruguayos tengan más opciones para votar.

La Concertación

Sigo creyendo en la Concertación, creo que todos deberíamos habernos unido a nivel nacional y ganábamos en primera vuelta. Pero a eso ya me dijeron que no. Ahora está el tema de la Concertación para Montevideo.

Si no hacemos la Concertamos le damos de nuevo la Intendencia de Montevideo al Frente Amplio. Los montevideanos merecen un cambio. La Concertación no es complicada, pero el Partido Nacional y el Partido Colorada no tienen ganas, no le están poniendo ganas. Quieren, pero no quieren.